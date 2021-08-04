+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области

4 Августа 2021 15:08
Поделиться:
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в выходные дни объявлен локдаун, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме
4984 человека лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области
Постановление санврача: Лидерам Ashyq продлевают время работы в Актюбинской области Какие мероприятия запрещено проводить в Нур-Султане, напомнила Сархат Бейсенова В каких случаях регион переводится в «темно-красную зону», объяснила санврач

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Асхат Чарапиев на брифинге сообщил, что в области ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние две недели увеличился с 0,7% до 0,9%.

По оценке эпидемиологической матрицы, в разрезе районов: Алакольский, Талгарский, Балхашский, Енбекшиказахский, Панфиловский, Саркандский и города Текели, Талдыкорган находятся в «красной» зоне, Илийский, Каратальский, Жамбылский, Карасайский, Кербулакский, Коксуский, Уйгурский и Аксуский районы в «желтой», а остальные города и районы находятся в «зеленой» зоне.

Следовательно, на территории области действуют ограничения и критерии для работы социально-экономических объектов.

«Локдаун в выходные дни. Запрещается деятельность: детских и взрослых образовательных центров, открытых и крытых рынков (продуктовые и не продуктовые) объектов общественного питания (доставка), летних площадок, торговых домов и ТРЦ, общественного транспорта (внутри населенных пунктов), банков, ЦОНов, отделения АО «Казпочта», религиозных объектов, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес-центров, казино, зрелищных, массовых, семейных, памятных мероприятий», – сказал Асхат Чарапиев.

Ранее главный государственный санитарный врач Алматинской области своим постановлением усилил карантин на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период с 2 по 16 августа 2021 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
4984 человека лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области
Постановление санврача: Лидерам Ashyq продлевают время работы в Актюбинской области
Какие мероприятия запрещено проводить в Нур-Султане, напомнила Сархат Бейсенова
В каких случаях регион переводится в «темно-красную зону», объяснила санврач
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
Постановление санврача: Лидерам Ashyq продлевают время работы в Актюбинской области
990 доз двухкомпонентной вакцины QazVac доставили в Атырау
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив