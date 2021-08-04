Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в выходные дни объявлен локдаун, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Асхат Чарапиев на брифинге сообщил, что в области ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние две недели увеличился с 0,7% до 0,9%.

По оценке эпидемиологической матрицы, в разрезе районов: Алакольский, Талгарский, Балхашский, Енбекшиказахский, Панфиловский, Саркандский и города Текели, Талдыкорган находятся в «красной» зоне, Илийский, Каратальский, Жамбылский, Карасайский, Кербулакский, Коксуский, Уйгурский и Аксуский районы в «желтой», а остальные города и районы находятся в «зеленой» зоне.

Следовательно, на территории области действуют ограничения и критерии для работы социально-экономических объектов.

«Локдаун в выходные дни. Запрещается деятельность: детских и взрослых образовательных центров, открытых и крытых рынков (продуктовые и не продуктовые) объектов общественного питания (доставка), летних площадок, торговых домов и ТРЦ, общественного транспорта (внутри населенных пунктов), банков, ЦОНов, отделения АО «Казпочта», религиозных объектов, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес-центров, казино, зрелищных, массовых, семейных, памятных мероприятий», – сказал Асхат Чарапиев.

Ранее главный государственный санитарный врач Алматинской области своим постановлением усилил карантин на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период с 2 по 16 августа 2021 года.