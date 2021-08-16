Локдаун выходного дня продлили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится, что постановление приято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, интенсивным распространением варианта «дельта» (индийского штамма) среди населения и увеличением больных с клиническими симптомами до 94%, что требует дополнительных инфекционных коек для их госпитализации, а также в целях стабилизации эпидемиологической ситуации и организации нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме.

Главный санврач города постановил: акимам районов, государственным органам, РПП «Атамекен» по городу Алматы (по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений обеспечить:

1) продолжение работы объектов согласно критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», соответствующих темно-красной зоне;

2) объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» разрешить режим работы до 00-00 часов с увеличением заполняемости объекта на 10%, при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних трех месяцев - на 20%, согласно подпункту 3 пункта 8 и приложения 5 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года №33; прочим объектам, работающим по проекту «Ashyq», разрешить режим работы до 22-00 часов;

З) продолжение приостановки деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением указанных в подпункте 4) пункта 9 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года №33;

4) приостановку деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, участников «Ashyq», в субботние, воскресные и праздничные дни в период работы с 17 по 31 августа 2021 года, кроме организаций и объектов, указанных в указанных в подпункте 4) пункта 9 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года №33.

5) запрет деятельности в выходные и праздничные дни аттракционов, объектов розничной торговли и общепита на территории городских парков.

Постановление вступает в силу с 17 августа 2021 года.

Ранее ожидалось, что локдаун выходного дня в Алматы завершится 16 августа. Об этом сообщал заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.



