Локдаун в Алматинской области: вышло новое постановление санврача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с 20 марта вводятся некоторые ограничительные меры в связи с усилением режима карантина. И.о. главного санитарного врача области Асхат Черапиев подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в Алматинской области приостанавливается деятельность детских развлекательных центров (игровых площадок, аттракционов в закрытых помещениях); развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, выставок, букмекерских контор, караоке, PS-клубов, боулинг, лото-клубов, компьютерных клубов, цирков, бильярдных;

В период с 20 по 24 марта 2021 года не будут работать торговые дома (центры), торгово-развлекательные центры; крытые продовольственные и непродовольственные рынки, открытые не продовольственные рынки; объекты общественного питания (кафе, рестораны, рестораны, кофейни, кафе, фудкорты, столовые, донерные, бары и т.д.), за исключением работы на вынос и доставку; кинотеатры и театры.

Запрещается проводить зрелищные, массовые праздничные мероприятия, выставки, конференций, форумы, корпоративы, семейные мероприятия (поминки, банкеты, свадьбы, юбилеи), в том числе на дому и иные мероприятия с массовым скоплением людей;

Разрешается деятельность религиозных объектов (мечеть, священные места и церковь), без проведения коллективных мероприятий (богослужения); детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67; театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20%, кроме праздничных дней с 20 по 24 марта 2021 года. Запрещается работа саун в воскресные дни.

Также разрешается работы общественного транспорта внутри населенных пунктов с продлением графика работы до 23:00 часов, а также увеличением количества автобусов в часы пик, с обеспечением открытия всех дверей во время посадки/выхода пассажиров; движения междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов). При этом общественный транспорт перед каждым рейсом, не менее двух раз в день должен обрабатываться дезинфицирующими средствами.

С полным постановлением можете ознакомиться по ссылке .

Ранее сообщалось, что полный локдаун будет введен в выходные дни в Алматинской области.