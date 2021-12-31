Локдаун, Олимпиада, падение Кабула: главные события 2021 года в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уходящий 2021 год не претендует на звание худшего в истории года в отличие от предыдущего 2020-го на фоне продолжающейся пандемии. Тем не менее, коронавирус все еще не уходит: в мире выявляются новые штаммы COVID-19. В целом, текущий год богат событиями не только в сфере здравоохранения, так как регистрируются новые вакцины против коронавируса, формируется коллективный иммунитет, но и на политическом уровне принимаются немаловажные решения ввиду глобальных вызовов. Какие события стали в этом году стали наиболее важными в мире, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Мир переживает пандемию: рост случаев COVID снова растет

По последним данным, в мире отмечается рост заболеваемости, в том числе наибольший прирост заболеваемости за последний месяц приходится на Европу и составил 11%, в Тихо-Океанском регионе и в Африке - 10%.

На сегодня беспокоит население новый штамм коронавируса - «омикрон».

Заболеваемость коронавирусом бьет новые рекорды в ряде стран Евросоюза, где отмечен резкий рост числа заболеваний.

Как отмечают в ВОЗ, в Европе за последние две недели из 54 стран в 18 странах отмечается рост заболеваемости КВИ, в том числе наибольший прирост отмечался в Испании, Италии на 97%, в Дании – на 89%, в Великобритании, Португалии – на 69% и во Франции – на 39%.

Прежде всего, это касается Франции, где за последние сутки выявлено 208 000 новых случаев, и эксперты опасаются, что в начале января это число может вырасти до 250 000.

Стоит отметить, что «омикрон-штамм» выявлен в 110 странах мира. Новый штамм коронавируса имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения.

Всемирная организация здравоохранения сделала свой прогноз. По данным организации, штамм может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев.

Напомним, что ряд европейских стран пережил жесткий локдаун с начала этого года. Были закрыты кафе и рестораны, не работал общественный транспорт, дети обучались онлайн.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 278 млн случаев заболеваемости COVID, а около 5,4 млн человек скончались от болезни.

Джо Байден становится Президентом США

2021 год ознаменовался в мире вступлением Джо Байдена в должность Президента США. 20 января наряду с Джо Байденом приняла присягу на инаугурации и новый вице-президент страны Камала Харрис, ставшая первой женщиной на этом посту.

7 января 2021 года Конгресс США утвердил победу Джо Байдена. После вступления в должность Байден начал подписывать ряд указов и других президентских распоряжений, отменив действия своего предшественника Дональда Трампа за последние четыре года.

Напомним, что глава Белого дома на следующий день после официального вступления на должность Президента подписал указ о присоединении США к Парижскому соглашению по климату.

Кроме того, Байден отменил решения Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения, о запрете на въезд в США из некоторых стран с преимущественно мусульманским населением.

Отметим, что американский лидер Джо Байден и Президент Российской Федерации Владимир Путин в этом году провели двустороннюю встречу в Женеве.

А недавно Президент Джо Байден ужесточил правила въезда в США после того, как во многих штатах был обнаружен новый вариант коронавируса «Омикрон».

По информации BBC, с 6 декабря всем прибывающим в США, включая американских граждан, необходимо сдать тест на коронавирус не раньше, чем за 24 часа до вылета, вне зависимости от статуса вакцинации.

XXXII летние олимпийские игры в Токио

23 июля в Токио стартовала церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Долгожданное крупное событие изначально должно было состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса игры были перенесены на 2021 год. В то же время игры сохранили приставку «2020».

На Олимпиаде было разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пять новых видов спорта вошли в программу Токио-2020: бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Летние Олимпийские игры-2020 продлились до 8 августа. На торжественное открытие были допущены только 950 приглашенных лиц, среди них были главы 15 государств мира и международных организаций.

Согласно медальному зачету Казахстан расположился на 83 месте. В Токио казахстанские спортсмены завоевали только 8 медалей - все бронзовые, наша страна заняла 13-место из 15-ти стран постсоветского пространства. Отметим, что церемония открытия и трансляция игр была доступна казахстанцам на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар».

Напомним, что призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали: тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло , дзюдоист Елдос Сметов, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец-вольник Нурислам Санаев, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева.

В свою очередь церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр проходила без зрителей.

Многие спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде, покинули Токио еще до закрытия Игр. Так, согласно протоколу спортсмены должны были покинуть страну в течение 48 часов после того, как были завершены соревнования.

Талибы установили полный контроль над Афганистаном

15 августа 2021 года движение «Талибан» (запрещено в РК) взяло под свой контроль всю территорию Афганистана, таким образом, установив свой полный контроль. Боевики движения начали наступление на Кабул. В тот же день на тот момент Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны. Позже он написал в Facebook о том, что «он уехал, чтобы не допустить кровопролития».

Отметим, что власть талибов не признана ни одним государством-членом ООН.

В сентябре сообщалось, что состав правительства Афганистана пополнился новыми министерскими должностями. Среди представителей власти нет ни одной женщины.

31 августа Вооруженные силы США покинули Афганистан. Решение приняли в Белом доме, американский лидер Джо Байден, заявив об окончательном выводе

Напомним, в октябре казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом посетила с рабочим визитом город Кабул. В рамках визита были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей.

Накануне министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов возглавил казахстанскую делегацию торгово-экономической миссии в Афганистан.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Казахстаном была выделена гуманитарная помощь Афганистану в виде 5 тысяч тонн муки.

16 лет у власти: уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии

В декабре Ангела Меркель официально ушла с поста канцлера Германии. В должность федерального канцлера Германии она вступила еще 22 ноября 2005 года. Государственный деятель - первая женщина на посту канцлера Германии в течение 16 лет, оставила значительный след в мировой политике. Добавим, что Меркель возглавляла список «Самых влиятельных женщин мира» журнала Forbes на протяжении 10 лет, оставаясь бессменным лидером.

В сентябре состоялись выборы Бундестага, по результатам которых выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов. В должность канцлера Германии вступил Лидер социал-демократической партии Олаф Шольц.

COP26: Саммит в Глазго

Пожалуй, одним из крупных мероприятий во время пандемии стал климатический саммит, прошедший с 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго. Саммит является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

В крупной конференции принимали участие 25 тысяч делегатов из 200 стран, были приглашены около 120 глав государств.

Напомним, казахстанскую делегацию на COP26 возглавил Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

По итогам саммита был принят Климатический пакт.

Участники COP26 подписали итоговое соглашение, в рамках которого стороны обязались сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году. Кроме того, лидеры более 100 стран согласились положить конец вырубке лесов к 2030 году.



