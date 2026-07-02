Локальные дожди и жара до +35 ожидаются в июле в Павлодарской области

По данным синоптиков, жара в июле будет наплывами, а дожди — чуть ли не каждый день. При этом осадки будут местами, поэтому даже находясь в одном городе, жители не всех районов могут их заметить, передает корреспондент агентства Kazinform.

В павлодарском филиале «Казгидромета» отмечают, что средняя температура в июле составит +20…+22 °С. Аналогичная температура в Павлодарской области была в 2022 году. Вместе с тем, по декадам погода, конечно, будет колебаться.

— В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха: ночью от +9…+14 °С до +14…+19 °С, днем — от +21…+26 °С до +26…+31 °С. В самом конце декады ожидается повышение температуры воздуха. Во второй декаде прогнозируются колебания температуры воздуха: ночью от +16…+21 °С до +11…+16 °С, днем — от +28…+33 °С до +23…+28 °С, — сообщили в павлодарском областном филиале «Казгидромета».

Тем временем, в третьей декаде столбики термометров днем будут подниматься до +35 °С. Синоптики отмечают, что дожди будут частыми, но количество осадков — в пределах нормы, лишь на севере области возможно превышение нормы. Сопровождаться все это будет грозами и ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в июле жителей страны ожидают погодные контрасты.