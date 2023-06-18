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    14:44, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Локализован пожар в Катон-Карагайском природном парке

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области локализовали пожар на территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк», передает МИА «Казинформ».

    «По загоранию сухой травы и кустарников на предварительной площади 15 га на территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» (Усть-Язовское лесничество, квартал 44) в 3 км от с.Сенное Катон-Карагайского р-на. 18.06. в 14:00 пожар локализован. На месте работают ДЧС (11 л/с), ЛХ (99 чел. и 3 тех.), Авиалесоохрана (6 чел.) и МИО (7 чел.)», - сообщили в пресс-службе МЧС.


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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