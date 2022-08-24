Логотип визита Папы Римского в РК состоит из цветов флагов Казахстана и Ватикана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девиз апостольской поездки «Посланники мира и единства» написан в верхней части логотипа на казахском языке, а в нижней – на русском, передает МИА «Казинформ».

23 августа Зал печати Святейшего Престола обнародовал девиз и логотип апостольского визита Папы Франциска в Казахстан. Папа Римский Франциск посетит Нур-Султан с 13 по 15 сентября по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Девиз апостольской поездки «Посланники мира и единства» написан в верхней части логотипа на казахском языке, а в нижней – на русском. В центре изображен голубь с оливковой ветвью в клюве (символ мира); крылья птицы изображены в виде двух соединенных рук, символизирующих посланников мира и единства. Ватиканская пресс-служба комментирует: сердце, расположенное внутри крыльев, представляет собой любовь, плод взаимопонимания, сотрудничества и диалога. Стилизованная оливковая веточка изображена с типичным казахским орнаментом; ее зеленый цвет символизирует надежду. На заднем плане – шанырак (конструктивный элемент купола юрты) голубого цвета, внутри его – желтый крест. В логотипе использованы небесно-голубой и желтый цвета флага Казахстана, а также белый и желтый цвета флага Ватикана», - говорится на сайте Vaticannews.va.

Ранее сообщалось, что месса Папы Римского Франциска состоится в Нур-Султане на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.

Официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова сообщила о том, что мероприятие пройдет 14 сентября в 16:45 по адресу: проспект Мангилик Ел, B1 (территория международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem).









Фото: vaticannews.va















