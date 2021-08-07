Логическое продолжение демократических реформ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Как и Казахстан, Республика Узбекистан отмечает в этом году 30-летие независимости. МИА «Казинформ» предлагает вашему вниманию статью председателя Центральной избирательной комиссии РУ Зайниддина Низамходжаева о демократических преобразованиях в Узбекистане.

В год празднования 30-летия государственной независимости в нашей стране продолжаются кардинальные преобразования, направленные на создание Нового Узбекистана, где высшей ценностью являются права человека, его свобода и законные интересы.

В таком очень важном процессе по строительству развитого демократического государства, свободного и независимого, процветающего общества, особое внимание уделяется соответствию избирательного законодательства и практики общепризнанным международным стандартам, полному и широкому обеспечению избирательного права граждан.

Последовательные преобразования

В эти дни в самом разгаре подготовительная работа к важному политическому событию — выборам Президента Республики Узбекистан. Все процессы проводятся открыто, прозрачно и на основе национального избирательного законодательства и определенных в нем сроков.

Выборы президента будут проведены в первое воскресенье третьей декады октября, в соответствии с внесенными законом от 8 февраля этого года изменениями в Конституцию Республики Узбекистан.

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, которое прошло 23 июля 2021 года был дан старт этому крупному политическому событию.

На мероприятии, с участием руководителей политических партий страны и представителей средств массовой информации отмечено, что ЦИК 24 октября 2021 года определено днем выборов Президента Республики Узбекистан. Также объявлено, что избирательная кампания начнется 23 июля текущего года.

На заседании особо отмечено, что в Новом Узбекистане, который поставил перед собой великую цель — поднять развитие страны на новый, более высокий уровень, выборы Президента будут проведены на основе обновленного национального избирательного законодательства, соответствующего общепризнанным международным стандартам, а также демократическим принципам — открыто и гласно.

За период после президентских выборов, состоявшихся 4 декабря 2016 года, произошли грандиозные изменения в жизни народа и государства, общества, национального избирательного законодательства.

Как отмечают зарубежные аналитики, с 2016 года Узбекистан вступил в новый этап развития. За минувший период удалось осуществить большое количество кардинальных реформ, охвативших все сферы общественно-политической и экономической жизни общества. При этом среди важнейших направлений в стране стали демократические преобразования, нацеленные на обеспечение прав и свобод человека, либерализацию общественно-политической жизни, свободы СМИ.

Практика последовательного совершенствования национального избирательного законодательства и проведения выборов поднялась на новый уровень. Ярким свидетельством этого является принятый 25 июня 2019 года Избирательный кодекс Республики Узбекистан. Документ воплотил в себе пять законов и десятки подзаконных актов. Повысилось внимание внедрению в избирательное законодательство и практику приемлемых рекомендаций, данных международными наблюдателями на предыдущих выборах.

Увеличилось количество политических партий, значительно усилилась межпартийная конкуренция.

На проводимых в текущем году выборах на основе конституционных норм и международных избирательных стандартов по принципу периодичности будет обеспечено избрание Президента Республики Узбекистан.

Это является практическим подтверждением приверженности Республики Узбекистан общепризнанным международным демократическим принципам выборов.

На основе международных избирательных стандартов

Аналитики, говоря о президентских выборах обращают внимание на некоторые аспекты, которые радикально отличаются от предыдущих выборов.

Прежде всего, президентские выборы впервые пройдут на основе Избирательного кодекса.

На основе проведенных в 2019 году выборов в парламент и местные Кенгаши, правоприменительной практики и рекомендаций зарубежных наблюдателей, а также принятых 8 февраля и 31 мая текущего года законов усовершенствованы Избирательный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся выборов. В том числе:

• определено, что независимо от того, находятся или нет граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, на консульском учете, будут созданы условия для внесения их в список избирателей, а также голосования с места их проживания или работы;

• упрощены механизмы посещения наблюдателями избирательных участков, расположенных в местах содержания и лишения свободы;

• укреплены нормы по выплате заработной платы и компенсаций членам избирательных комиссий;

• отменена задача, возложенная на избирательные комиссии по организации встреч кандидатов с избирателями;

• запрещается использование государственных ресурсов в период предвыборной кампании;

• создан новый механизм по обеспечению прозрачности использования выделенных средств политическим партиям для предвыборной агитации;

• вместо получения разрешений для проведения таких мероприятий, как встречи с избирателями определен механизм уведомления;

• в целях предотвращения поступления повторных жалоб на суды и избирательные комиссии, принятия ими противоречащих друг-другу решений, внедрена практика рассмотрения только судами жалоб на действия и решения избирательных комиссий.

Организация выборы Президента в условиях Нового Узбекистана является логическим продолжением проводимых широкомасштабных демократических реформ в в стране. И станут ярким подтверждением внедрения в жизнь задач, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан.

Высоко эффективная системная работа

В соответствии с Программой основных мероприятий по подготовке к выборам Президента Республики Узбекистан, утвержденной постановлением ЦИК от 14 апреля 2021 года, учитывая сложившуюся ситуацию в результате пандемии, совместно с государственными и общественными организациями проводится последовательная и системная работ по подготовке выборов на основе демократических стандартов.

Следует отметить, что с тех пор, как из-за пандемии во всем мире сложилась сложная ситуация, ЦИК провела работу по изучению международного опыта, примененного в избирательном процессе зарубежными странами и внедрении соответствующих аспектов в национальный избирательный процесс.

При участии членов нашей комиссии и экспертов организован ряд международных онлайн-конференций и семинаров, подробно обсужден международный избирательный опыт проведения выборов в условиях пандемии.

Наши эксперты, принявшие участие в качестве международных наблюдателей на проведенных выборах в почти десяти странах, изучили решение проблемы.

В Узбекистане созданы условия для проведения выборов в соответствии с санитарными нормами, обеспечения охраны здоровья организаторов выборов и избирателей. Важно, что все больше граждан участвуют в вакцинации. Среди них и организаторы выборов.

Совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана определены основные механизмы и порядок проведения выборов в условиях пандемии. ЦИК разрабатывается инструкция по проведению выборов Президента в условиях пандемии.

Выделены необходимые средства для закупки личных средств защиты и дезинфекции в целях обеспечения здоровья и безопасности членов избирательных комиссий и избирателей в условиях пандемии.

Равные и широкие возможности

В стране полностью сформированы правовые-организационные основы и эффективные механизмы обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью.

Республика Узбекистан ратифицировала Международную конвенцию о правах инвалидов. Закон «О правах лиц с инвалидностью» вступил в силу с 15 января этого года.

В ходе подготовки и проведения выборов уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью.

Подписанные в мае этого года Меморандумы о сотрудничестве между ЦИК и Обществом инвалидов Узбекистана, Обществом слепых Узбекистана, Обществом глухих Узбекистана, а также Ассоциацией инвалидов Узбекистана служат этим целям.

В документах определены задачи по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью, проведению совместных работ по созданию равных возможностей для них. В частности, по необходимости, будет организовано голосование по месту пребывания лиц с ограниченными физическими возможностями. Предвыборные телепередачи будут транслироваться с сурдопереводом и субтитрами.

В соответствии с Избирательным кодексом, Бюджетным кодексом, Закона Республики Узбекистан «О финансировании политических партий» утверждена смета расходов по подготовке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан.

Впервые избирательная смета утверждена и объявлена за четыре месяца до выборов. Это дает возможность проведения закупок, связанных с выборами в определенном порядке и сроке. На основе утвержденной сметы начата работа по финансированию мероприятий по подготовке к выборам.

Исходя из внесенных изменений и дополнений в избирательное законодательство, а также рекомендаций международных наблюдателей внесены изменения и дополнения в некоторые положения и инструкции ЦИК. Утверждены новые.

Современные технологии и

весомые результаты

В соответствии с утвержденной ЦИК 27 апреля этого года Концепцией организации повышения квалификации членов избирательных комиссий на основе «каскадной» многоуровневой современной технологии организуется работа по повышению знаний и навыков кандидатов в члены избирательных комиссий всех уровней.

На предстоящих президентских выборах планируется создать 14 избирательных округа и 10 776 избирательных участков. Была сформирована группа из 56 республиканских и 824 региональных тренеров. Тренерами уже повышены знания и квалификация около 33 тысяч кандидатов в председатели избирательных комиссий, их заместителей и секретарей.

На семинарах-тренингах повысят свои знания и навыки всего около 130 тысяч членов избирательных комиссий. Занятия проводятся интерактивными методами, включая видеоуроки, видеоролики и инфографику. Важное значение имеет то, что на занятиях принимают участие ведущие эксперты по избирательному законодательству.

Также совместно с Академией государственного управления и Ташкентским государственным юридическим университетом изданы и доставлены в регионы 34 тысяч экземпляров учебно-практических пособий по избирательному законодательству и практике, на узбекском, русском и каракалпакском языках. Для участников выборов подготовлен ряд методических руководств и памяток.

Один избиратель — один голос

В 2019 году в ходе выборов в парламент и местные Кенгаши в национальную избирательную систему успешно внедрена Информационная система управления избирательным процессом (ИСУИП) и Единый электронный список избирателей (ЕЭСИ).

Регулирование этой системы на основе Избирательного кодекса гарантирует реализацию единой регистрации избирателей и принципа «Один избиратель — один голос».

Исходя из накопленного опыта из предыдущих выборов, сейчас она еще более совершенствуется.

На сегодня в ЕЭСИ внесены почти 21 миллион избирателей. На портале ЦИК налажена услуга «Найди свой участок».

Разработаны специальный учебный план и программа по обучению работе членов участковых избирательных комиссий с ИСУИП и ЕЭСИ. В ближайшие дни начнется процесс поэтапной подготовки порядка 33 тысяч операторов информационной системы, который будет проводиться 30 республиканскими и 797 региональными тренерами.

Растет интерес избирателей к выборам

Из года в год растут требования и чувство сопричастности избирателей к проводимым реформам. Они стали более требовательны к деятельности не только политических партий, но и избирательных комиссий.

Об этом говорят и результаты опроса, проведенного недавно Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». Почти 90 процентов участвовавших в опросе положительно ответили на вопрос «Знаете ли Вы, что в 2021 году состоятся выборы Президента Республики Узбекистан?».

При чем, высокая информированность электората характерна для всех регионов страны, мужчин, женщин, представителей различных возрастных групп и слоёв населения.

Что означают эти цифры?

В первую очередь, заметный рост политико-правового сознания и сознания граждан;

во-вторых, на последних выборах предвыборные платформы политических партий стали более разнообразные, и были направлены на решение важных проблем в жизни общества и государства;

в-третьих, уделяется постоянное внимание обеспечению в стране принципов открытости, гласности, справедливости и равенства.

Календарный план: задачи определены

На заседании ЦИК в целях своевременного и качественного обеспечения норм избирательного законодательства утвержден Календарный план по проведению выборов Президента Республики Узбекистан.

В Календарном плане ЦИК определены важные задачи для их поэтапной и системной реализации совместно с соответствующими государственными органами, политическими партиями и другими общественными организациями в период избирательной кампании.

Одними из важных задач в подготовке к выборам являются доведение до граждан оперативной, достоверной и полной информации, формирование мнения населения о том, что выборы — важный гражданский долг, активно пользоваться своим избирательным правом, разъяснение того, что в участии в избирательном процессе заинтересованы каждый гражданин и все общество.

В выполнении этой задачи большое значение имеет реализация Национальной программы действий по повышению электоральной культуры населения, принятой палатами Олий Мажлиса.

ЦИК и избирательные комиссии всех уровней организуют свою деятельность по подготовке и проведению выборов Президента на основе принципов законности, независимости, открытости, гласности и прозрачности.

В этих целях ЦИК подписаны меморандумы о сотрудничестве с ведущими средствами массовой информации по освещению избирательной кампании выборов Президента Республики Узбекистан.

В рамках выполнения задач, определенных в меморандумах, особое внимание уделено освещению деятельности избирательных комиссий всех уровней, важным направлениям предвыборных программ политических партий и их кандидатов, доведению до избирателей, широкой общественности важных вопросов политико-правового, социально-экономического развития страны. Будут созданы равные условия доступа к СМИ путем предоставления им одинакового по объему эфирного времени и печатной площади.

ЦИК провела и проводит совместно с партнерскими организациями широкую работу по доведению до организаторов выборов и избирателей о важности и значимости президентских выборов, Избирательного кодекса, изменений и дополнений, внесенных в избирательное законодательство.

За последние шесть месяцев опубликованы сотни статей, бесед, интервью, видеороликов в отечественных и зарубежных СМИ, на официальном веб-сайте ЦИК и социальных сетях.

Организованы беседы с избирателями и организаторами выборов. Такими мероприятиями по выборам уже охвачены миллионы граждан.

Еще одна важная новость

При ЦИК начал действовать Пресс-центр. Свидетелем этого события стали в день начала избирательной кампании сотни представителей национальных и зарубежных СМИ. В ближайшие дни начнут работу и региональные отделения Пресс-центра.

В Пресс-центре будут работать специализированные группы из числа опытных журналистов, правоведов, переводчиков, экспертов и других специалистов.

Пресс-центр ЦИК, который работает в здании Дворца симпозиумов, а также его региональные отделения обеспечены средствами современной информационно-коммуникационной технологии.

В них в целях обеспечения журналистов и общественности оперативной информацией по выборам будут проводиться брифинги, пресс-конференции, встречи и другие мероприятия. Пресс-центр обеспечит ведение веб-портала «Saylov 2021» ЦИК, а также других информационных ресурсов.

Также для его оперативного использования членами избирательных комиссий и избирателями разработано мобильное приложение «Saylov2021.uz». Приложение будет постоянно пополняться необходимой информацией.

Равные условия и здоровая конкурентная среда

В проведении выборов Президента на основе демократических принципов, открыто и гласно, важно участие миссий международных организаций и зарубежных наблюдателей. В последние годы в Узбекистане значительно возросло их количество и участие, по сравнению с предыдущими выборами.

В период избирательной кампании создаются равные условия и здоровая конкурентная среда для всех политических партий и выдвинутых ими кандидатов.

За процессом подготовки и проведения выборов Президента, в том числе за голосованием избирателей, будут наблюдать тысячи представителей политических партий, органов самоуправления граждан и сотни международных наблюдателей, журналистов, в том числе международных.

В мае в Узбекистане были эксперты Миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые положительно оценили предвыборную ситуацию и процесс подготовки к выборам, реализованные меры по обеспечению проведения в стране свободных и демократических выборов. По результатам они выразили мнение о направлении полноценной миссии для наблюдений за президентскими выборами.

Ожидается, что за выборами Президента будут наблюдать около 300 наблюдателей БДИПЧ, в том числе 28 долгосрочных и 250 краткосрочных.

Эти цифры говорят и о повышении заинтересованности мирового сообщества к происходящим в Узбекистане демократическим изменениям, постоянном внимании, уделяемом обеспечению интересам человека, миру и спокойствию в стране.

Процессы модернизации и демократизации в нашей стране приняли необратимый характер, обеспечена открытость и прозрачность во всех сферах государства и общества.

ЦИК и избирательные комиссии всех уровней совместно с соответствующими государственными и общественными организациями, политическими партиями, СМИ примет необходимые меры для проведения выборов Президента Республики Узбекистан, которые состоятся 24 октября, на основе национального избирательного законодательства и международных избирательных стандартов, на высоком демократическом уровне.

Зайниддин НИЗАМХОДЖАЕВ,

Председатель Центральной избирательной

комиссии Республики Узбекистан,

Герой Узбекистана.