Лодка с мигрантами затонула у берегов Ливана

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – Шесть человек, включая одного ребенка, погибли из-за затонувшей в ночь на воскресенье у ливанского побережья лодки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В ночь на воскресенье лодка с нелегальными мигрантами затонула у побережья Триполи - северного портового города Ливана. По предварительным данным, на борту судна находилось более 60 человек. По сообщениям ливанских властей, 48 человек удалось спасти.

«Военно-морским силам армии удалось спасти 48 человек и извлечь тело мертвой девочки с лодки, затонувшей при попытке их незаконного вывоза», - сообщается в заявлении армии.

Еще пять тел были найдены в воскресенье утром недалеко от небольшого острова у побережья Триполи. Ранее сообщалось об обнаружении восьми тел, но потом сообщили информацию о пяти телах, отмечает Washington Post.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил понедельник национальным днем траура по жертвам крушения.

Ливанский премьер связался с министром социальных дел Эктором Хаджаром и попросил его отправиться в Триполи, чтобы предоставить все необходимое семьям погибших, а также поручил генеральному секретарю высшей комиссии по оказанию помощи генерал-майору Мохаммаду Хайру поддержать семьи погибших и оказать им всю возможную помощь.

В воскресенье штабе военно-морских операций на военно-морской базе в Бейруте прошла пресс-конференция для разъяснения обстоятельств инцидента.

В армии заявили, что судно незаконно покинуло ливанское побережье.

«Десятиметровая лодка, построенная в 1974 году, была переполнена почти шестью десятками мигрантов и вышла в море без каких-либо мер предосторожности», - передает слова командующего военно-морскими силами Ливана Хайтама Даннауи агентство Nahar.net.

С его слов, судно вышло из района Каламун, к югу от Триполи. Два катера морского патруля Ливана пытались заставить лодку с мигрантами повернуть назад. После этого капитан катера с мигрантами решил совершить маневр, чтобы спастись. Это привело к тому, что судно врезалось в патрульные корабли. От удара корпус лодки с мигрантами треснул, и она быстро затонула.

«Менее чем через пять секунд лодка оказалась под водой», - сказал Даннауи, подчеркнув, что пассажирам быстро вручили спасательные жилеты.

Даннауи сообщил журналистам, что затонувшая лодка с мигрантами была старой и могла перевозить только шесть человек, и никто из пассажиров на борту лодки не был в спасательных жилетах.

Между тем, на пресс-конференции в воскресенье было озвучено, что катера военно-морских сил врезались в лодку, когда контрабандист- капитан затонувшего судна попытался уйти от погони.

Инцидент вызвал общественный резонанс в Триполи, а в социальных сетях распространились призывы к протестам возле дома премьер-министра Наджиба Микати в Триполи.

Нелегальная миграция из Ливана и Сирии в европейские страны увеличилась в последние годы из-за беспрецедентного ухудшения экономических и жизненных условий и роста уровня бедности.

Мигранты из Ливана в надежде на лучшую жизнь платят контрабандистам тысячи долларов за то, чтобы они переправили их в Европу. За последние годы сотни из них добрались до европейских стран, а десятки других были остановлены ливанскими военно-морскими силами и были вынуждены вернуться домой.

С конца 2019 года Ливан борется с тяжелым экономическим кризисом которые привел к значительному обесценивание валюты, нехватке топлива и медикаментов.





Фото: Reuters