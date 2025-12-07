РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:05, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Греции

    Мигранты погибли при крушении лодки у берегов Греции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Греции
    Фото: Pexels

    По меньшей мере 18 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами, которое затонуло у южного побережья греческого острова Крит.

    Трагедия произошла примерно в 48 км к югу от Иерапетры — прибрежного населенного пункта на юге острова.

    По данным береговой охраны Греции, на данный момент в ходе спасательной операции удалось извлечь из воды тела 18 погибших. Спасатели также смогли обнаружить двух выживших.

    В зоне бедствия продолжают работать патрульные катера, которые осуществляют поиск и извлечение тел из моря. Причина произошедшего инцидента в настоящее время устанавливается, Береговая охрана Греции начала расследование.

    Анастасия Палагутина
