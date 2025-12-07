Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Греции

По меньшей мере 18 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами, которое затонуло у южного побережья греческого острова Крит.

Трагедия произошла примерно в 48 км к югу от Иерапетры — прибрежного населенного пункта на юге острова.

По данным береговой охраны Греции, на данный момент в ходе спасательной операции удалось извлечь из воды тела 18 погибших. Спасатели также смогли обнаружить двух выживших.

В зоне бедствия продолжают работать патрульные катера, которые осуществляют поиск и извлечение тел из моря. Причина произошедшего инцидента в настоящее время устанавливается, Береговая охрана Греции начала расследование.