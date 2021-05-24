Лобовое столкновение произошло в Алматинской области: есть погибший

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по трассе, соединяющий Казцик и село Комсомол произошло лобовое столкновение, в результате которого погиб один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 23 мая около 00:10 часов.

«18-летний житель с. Чапай Илийского района, управляя автомашиной «Toyota HiLux», следуя по автодороге «Водник – Казцик – Комсомол», в 130 метрах от дома №113 в поселке Казцик допустил выезд на встречную полосу, где его автомашина столкнулась с другой под управлением 22-летнего жителя г. Алматы. В результате аварии 27-летний житель села Туменбаева, являвшийся пассажиром «Daewoo Nexia», от полученных травм скончался», - сообщили в полиции.

Установлено, что водитель автомашины «Toyota» управлял транспортом в алкогольном опьянении. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345-1 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека», проводится досудебное расследование. Водитель водворен в ИВС.



