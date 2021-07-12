Лобовое столкновение произошло близ Алматы: два человека скончались на месте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло недалеко от Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места аварии появились в соцсетях .

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области уточнили, что ДТП произошло 6 июля около 00:10 часов. 18-летний водитель транспортного средства «Toyota Land Cruiser» по автодороге Алматы-Жандосов-Бесмойнак в восточном направлении, на 25 км не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Toyota Avensis» под управлением 23-летнего уроженца Алматы.

«В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель а/м «Toyota Avensis» и его 26-летний пассажир. В отношении 18-летнего водителя автомашины «Toyota Land Cruiser» возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы», - отметили в полиции.