Лизинговый рынок Казахстана вырос в 2025 году: портфель превысил 3,4 трлн тенге

В Казахстане по итогам 2025 года зафиксирован рост основных показателей лизинговой деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, общий объем полученных платежей по финансовому лизингу составил 707 млн тенге, а текущий лизинговый портфель на конец года достиг 3,4 трлн тенге. Для сравнения, в 2024 году эти показатели составляли 535 млн тенге и 2,5 трлн тенге соответственно.

Операционный лизинг также показал незначительный рост: объем платежей увеличился до 21,7 млн тенге против 21 млн тенге годом ранее, а портфель вырос с 19 млн тенге до 27 млн тенге.

Основным источником финансирования финансового лизинга в 2025 году остаются заемные средства - более 1 трлн тенге. Также значительную долю составляют собственные средства участников рынка (155,9 млн тенге), бюджетные ресурсы (100 млн тенге), прочие средства (132,3 млн тенге), а также иностранные инвестиции, объем которых остается незначительным.

В структуре предметов лизинга доминируют транспортные средства и оборудование, а также прочие машины и оборудование, включая сельскохозяйственную технику. Существенная часть операций приходится на долгосрочные договоры сроком свыше 6 лет, объем которых превышает 1,1 трлн тенге.

По отраслевой структуре наибольшие объемы финансового лизинга приходятся на транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Эти секторы формируют основную часть долгосрочного портфеля.

Региональный анализ показывает высокую концентрацию рынка в крупнейших городах. Лидером остается Астана с портфелем финансового лизинга более 2,57 трлн тенге. Алматы занимает вторую позицию, при этом также формируя практически весь объем операционного лизинга страны. Среди регионов выделяются Костанайская и Акмолинская области.

По процентным ставкам в структуре финансового лизинга преобладают сделки со ставкой до 10%, на которые приходится более 10 тысяч договоров и свыше 830 млрд тенге. Более высокие ставки (свыше 14%) также сохраняют заметную долю рынка, превышая 223 млрд тенге.

