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    18:43, 28 Май 2025 | GMT +5

    Лизинг в Казахстане достиг 2,7 трлн тенге

    На начало 2025 года объем лизингового портфеля в Казахстане составил 2,7 трлн тенге, увеличившись за год на 45,6%, передает агентство Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на конференции «Казлизинг — 2025: перспективы развития лизинга в Казахстане как источника финансирования промышленности и предпринимательства» в Астане.

    По ее словам, на рынке лизинга работают порядка 300 компаний, однако 93% объема всех операций приходятся на Фонд развития промышленности и КазАгроФинанс.

    — Портфель частных компаний на сегодня составляет 200 млрд тенге или 7% от общего объема лизинга. При этом 96 млрд тенге выдано четырьмя дочерними лизинговыми компаниями банков. Это Halyk Leasing, BCC Leasing, Nur Leasing и Forte Leasing, — уточнила Абылкасымова.

    Мадина Абылкасымова
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Лизинг активно используется в ключевых секторах экономики. В отраслевом разрезе распределение следующее:

    • транспорт — 28,5%;
    • промышленность — 26,3%;
    • сельское хозяйство — 25,7%.

    Мадина Абылкасымова подчеркнула, что такие показатели свидетельствуют о значимости лизинга как источника финансирования, особенно в сравнении с банковским кредитованием. В 2024 году объем кредитов бизнесу от банков второго уровня составил 13,1 трлн тенге.

    — В прошлом году мы видели рост выдачи кредитов 16,3% со стороны банков бизнесу. Также отмечу, что высокий рост был отмечен в кредитовании индивидуальных предпринимателей — 47% выросли кредиты до 2,3 трлн тенге, кредиты МСБ выросли на 13,1% до 6,5 трлн тенге, — добавила она.

    Форум Лизинг в РК
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Количество заемщиков среди субъектов бизнеса, по ее словам, также увеличилось на 20%, достигнув 533 тысяч. В этом контексте растущая доля лизинга на финансовом рынке становится все более заметной.

    — Можно в целом говорить о том, что рост объема лизингового портфеля, его значимость, его масштабы уже становятся сопоставимыми с выдачами кредитов для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, — заключила глава агентства.

    Сегодня стало известно, что в Казахстане появилась лизинговая ассоциация. 

    Теги:
    Малый и средний бизнес Бизнес Экономика Лизинг
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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