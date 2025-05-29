Лизинг в Казахстане достиг 2,7 трлн тенге

Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на конференции «Казлизинг — 2025: перспективы развития лизинга в Казахстане как источника финансирования промышленности и предпринимательства» в Астане.

По ее словам, на рынке лизинга работают порядка 300 компаний, однако 93% объема всех операций приходятся на Фонд развития промышленности и КазАгроФинанс.

— Портфель частных компаний на сегодня составляет 200 млрд тенге или 7% от общего объема лизинга. При этом 96 млрд тенге выдано четырьмя дочерними лизинговыми компаниями банков. Это Halyk Leasing, BCC Leasing, Nur Leasing и Forte Leasing, — уточнила Абылкасымова.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Лизинг активно используется в ключевых секторах экономики. В отраслевом разрезе распределение следующее:

транспорт — 28,5%;

промышленность — 26,3%;

сельское хозяйство — 25,7%.

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что такие показатели свидетельствуют о значимости лизинга как источника финансирования, особенно в сравнении с банковским кредитованием. В 2024 году объем кредитов бизнесу от банков второго уровня составил 13,1 трлн тенге.

— В прошлом году мы видели рост выдачи кредитов 16,3% со стороны банков бизнесу. Также отмечу, что высокий рост был отмечен в кредитовании индивидуальных предпринимателей — 47% выросли кредиты до 2,3 трлн тенге, кредиты МСБ выросли на 13,1% до 6,5 трлн тенге, — добавила она.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Количество заемщиков среди субъектов бизнеса, по ее словам, также увеличилось на 20%, достигнув 533 тысяч. В этом контексте растущая доля лизинга на финансовом рынке становится все более заметной.

— Можно в целом говорить о том, что рост объема лизингового портфеля, его значимость, его масштабы уже становятся сопоставимыми с выдачами кредитов для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, — заключила глава агентства.

Сегодня стало известно, что в Казахстане появилась лизинговая ассоциация.