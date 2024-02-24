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    17:30, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Лыжные курорты Словении и Черногории остались без снега

    Лыжные курорты Словении и Черногории остались без снега
    Фото: 24KZ

    Аномально тёплая зима осложняет лыжный сезон на курортах Словении и Черногории. Большая часть горных массивов без снежного покрова, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24KZ.

    По словам представителей турбизнеса, это происходит из-за слабых снегопадов и необычной для этого времени года температуры в плюс 10 градусов.

    Из-за погоды не по сезону резко сократился поток туристов. Представители индустрии опасаются, что такая тенденция продолжится и в следующем году. Это, говорят специалисты, грозит серьёзными убытками бизнесу.

    - К сожалению, этой зимой у нас не было ни одного лыжного дня. Обычно, мы начинам его 22 декабря. Но в этом году снега на трассе нет. Есть только на вершинах гор, - говорит Маринко Пурич, директор туристического центра.

    Теги:
    Туризм Европа Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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