17:30, 24 Февраль 2024 | GMT +6
Лыжные курорты Словении и Черногории остались без снега
Аномально тёплая зима осложняет лыжный сезон на курортах Словении и Черногории. Большая часть горных массивов без снежного покрова, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24KZ.
По словам представителей турбизнеса, это происходит из-за слабых снегопадов и необычной для этого времени года температуры в плюс 10 градусов.
Из-за погоды не по сезону резко сократился поток туристов. Представители индустрии опасаются, что такая тенденция продолжится и в следующем году. Это, говорят специалисты, грозит серьёзными убытками бизнесу.
- К сожалению, этой зимой у нас не было ни одного лыжного дня. Обычно, мы начинам его 22 декабря. Но в этом году снега на трассе нет. Есть только на вершинах гор, - говорит Маринко Пурич, директор туристического центра.