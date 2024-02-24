Лыжные курорты Словении и Черногории остались без снега

Аномально тёплая зима осложняет лыжный сезон на курортах Словении и Черногории. Большая часть горных массивов без снежного покрова, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24KZ.

По словам представителей турбизнеса, это происходит из-за слабых снегопадов и необычной для этого времени года температуры в плюс 10 градусов.

Из-за погоды не по сезону резко сократился поток туристов. Представители индустрии опасаются, что такая тенденция продолжится и в следующем году. Это, говорят специалисты, грозит серьёзными убытками бизнесу.