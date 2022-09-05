Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана 47-летняя Элизабет Трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В середине августа Лиз Трасс, по данным одного из опросов, побеждала соперника по гонке за пост главы Консервативной партии Риши Сунака с разгромным счетом: за нее - 60% опрошенных членов партии, за Сунака - 28%.

Победитель на этих выборах, где голосуют только члены правящей на данный момент партии, автоматически становится главой британского правительства.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, - написала Трасс в своей статье-манифесте в газете Telegraph, - народ хочет свободно вести дела, жить и процветать. Люди не хотят, чтобы правительство пыталось управлять их жизнями или тратить их деньги больше, чем необходимо. Я стояла за базовые принципы консерватизма всю мою карьеру».

Трасс обещает снизить налоги, а именно отменить введенные или запланированные как раз ее соперником, министром финансов Риши Сунаком повышение налога на здравоохранение и корпоративного налога.

В результате британский бюджет может недосчитаться многих миллиардов запланированных Сунаком сборов. Сунак - финансист, и он инстинктивно стремится сохранить бюджет в равновесии. Трасс, правда, по первой профессии тоже бухгалтер (и Оксфорд оба они окончили по одному и тому же курсу), но для нее сейчас важнее принципы - а бюджет, она уверена, справится, надо только отсрочить постковидное возвращение к прежнему лимиту госдолга.

Кроме того, Трасс обещает провести общую ревизию государственных расходов, а также создать инвестиционные зоны с упрощенными правилами и требованиями к фирмам.

Как о возможном будущем лидере тори и премьер-министре о Лиз Трасс заговорили самое позднее в 2018-м, в последний год бесславного конца премьерства Терезы Мэй. Причем, как подозревают британские журналисты, запускала эти пересуды сама Трасс - или, по крайней мере, вносила свой вклад.

Но в 2019-м году она выдвигаться еще не стала - не хватило желающих ее поддержать среди коллег-депутатов, да и бороться тогда с Борисом Джонсоном было бы довольно бесперспективным предприятием. Теперь Трасс пересидела и Джонсона.

Предыдущий премьер Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку с поста лидера Консервативной партии в начале июля т.г., однако продолжил исполнять обязанности до осени. Позже стало известно о том, что в финал гонки за место лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра по результатам голосования среди членов парламента от партии тори вышли бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Фото: bbc.com











