Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
Трасс сообщила, что уже сообщила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.
Ранее сообщалось, что Лиз Трасс извинилась за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы ряда членов правящей консервативной партии.
Фото: static.independent.co.uk