Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Трасс сообщила, что уже сообщила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад. Она будет оставаться на своем посту до избрания нового премьер-министра.

Лиз Трасс находится у власти всего 45 дней, это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра Великобритании до его заявления о своей отставке.

До нее премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который прослужил на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году. Проблемы у Лиз Трасс начались , когда 23 сентября ее канцлером Квази Квартенгом был обнародовал новый мини-бюджет, не на шутку переполошивший финансовые рынки.

С тех пор беспокойство консерваторов переросло в массовый гнев внутри парламентской партии. Ее сегодняшняя отставка последовала за бурными дебатами в Палате общин в среду вечером. Призывы к отставке новоиспеченного премьер-министра продолжали нарастать в последующие часы.