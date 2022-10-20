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Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Октября 2022, 18:51
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Трасс сообщила, что уже сообщила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс извинилась за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы ряда членов правящей консервативной партии.

Фото: static.independent.co.uk


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