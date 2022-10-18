Лиз Трасс извинилась, но отказалась уходить в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы ряда членов правящей консервативной партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Это произошло на следующий день после того, как назначенный ею новый министр финансов отменил почти все ее планы по снижению налогов, чтобы стабилизировать рыночные потрясения.

«Я признаю, что мы совершили ошибки, я сожалею об этих ошибках, но я их исправила. Я назначила нового главу Минфина. Мы восстановили экономическую стабильность и финансовую дисциплину», - сказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Новый канцлер казначейства Джереми Хант объявил также о сокращении срока заморозки тарифов на электричество и газ для британских домохозяйств с обещанных ранее двух лет до семи месяцев, во избежание роста госдолга.

«Мы - страна, которая финансирует свои обещания и выплачивает свои долги, и когда это ставится под сомнение, как это уже было, это правительство примет трудные решения, необходимые для обеспечения доверия и уверенности в наших национальных финансах. Это означает принятие очень сложных решений», - заявил канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант.

Анонсированный в конце сентября план по масштабному снижению налогов для состоятельных британцев вызвал недовольство со стороны общественности, а также привел к обвалу на рынке акций и облигаций, из-за чего курс фунта Стерлингов в какой-то момент упал до рекордно низкой отметки.

Ранее сообщалось, что министр финансов Британии Кваси Квартенг уволен на фоне сильного волнения на рынках.

Фото: static.independent.co.uk