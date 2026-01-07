Ливни в Индонезии привели к человеческим жертвам и затоплению домов

Свыше сотен жилых домов были смыты потоками воды, сообщили во вторник представители властей. Как уточнили в Национальном агентстве по управлению стихийными бедствиями, многодневные муссонные дожди привели к размыву берегов рек. Потоки воды, смешанные с грязью, камнями и мусором, затопили несколько населенных пунктов.

Спасательные службы при поддержке полиции и военных были направлены в четыре наиболее пострадавшие деревни на острове Сиау, расположенном примерно в 130 километрах от северной оконечности острова Сулавеси. В ряде районов работы осложнялись поврежденными дорогами и перебоями со связью.

По словам представителя агентства по чрезвычайным ситуациям Мухари, из-за наводнения более 600 человек были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в церквях и общественных зданиях.

Представитель поисково-спасательного управления Северного Сулавеси сообщил, что во вторник, после улучшения погодных условий и спада воды, спасатели обнаружили тела 16 погибших. Поисковые операции продолжаются — еще три человека числятся пропавшими без вести в районах, где были полностью затоплены целые кварталы.

Текущая трагедия произошла на фоне последствий масштабных наводнений, обрушившихся в декабре на 52 города и округа острова Суматра. Тогда, по официальным данным, погибли 1 178 человек, более семи тысяч получили ранения, а до 148 жителей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы. Сотни людей погибли и пропали без вести в Малайзии и Таиланде, по всему региону пострадали миллионы людей.