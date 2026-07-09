Ливни могут привести к подъему уровня воды в реках ВКО

Синоптики предупреждают жителей Восточного Казахстана о сильных дождях и возможном подъеме уровня воды в реках. Первые последствия непогоды жители Усть-Каменогорска уже ощутили, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет», 8–9 июля в горных и предгорных районах области продолжаются интенсивные осадки.

— В связи с прогнозом сильных осадков в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках, — сообщили в Восточно-Казахстанском филиале РГП «Казгидромет».

Тем временем непогода уже осложнила ситуацию в областном центре. На улице Бажова дерево упало на проезжую часть и повредило автомобиль, из-за чего движение на участке оказалось временно затруднено. По сообщениям очевидцев, там же были оборваны линии электропередачи. Накануне крупные ветви березы рухнули на тротуар на проспекте Сатпаева.

Жителям региона рекомендуют учитывать прогноз погоды, соблюдать меры предосторожности и по возможности не оставлять автомобили под деревьями. В горных районах следует быть особенно внимательными вблизи рек и временных водотоков.

Ранее после трехчасового ливня в Алматы зафиксировали 26 участков локальных подтоплений.