Ливни, град и жара накроют 24 июля Казахстан

На 24 июля штормовое предупреждение объявлено в 17 областях Казахстана, также предупреждение выпущено для Астаны, Алматы и Шымкента, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В регионах ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалы, порывистый ветер, сильная жара, туманы, а также сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Астана — временами ожидаются дождь и гроза.

Алматы — прогнозируются кратковременный дождь, гроза и чрезвычайная пожарная опасность.

Область Абай — ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами сильные дожди, град, шквал, ночью и утром местами туман. Ветер с переходом на северо-западный, порывы до 23 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область — ночью и днем дожди и грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Порывы ветра 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

Актюбинская область — днем сильная жара 35–38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область — ожидаются дожди, грозы, местами сильный дождь, град, шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с, местами до 25 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область — ветер с порывами 15–18 м/с, днем сильная жара 35–39 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром местами туман. Порывы ветра 15–20 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область — в горных районах ночью, а днем также на севере и юге ожидаются дожди, грозы, град и шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами высокая.

Область Жетысу — ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь. Порывы ветра 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — местами кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами 15–20 м/с. Днем сильная жара 35–38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область — ожидаются дожди, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — местами небольшой дождь, гроза, град, ночью и утром туман. На юге сильная жара до 35 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область — сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область — ветер с порывами 15–18 м/с, днем сильная жара 38–42 градуса. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область — ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — ожидаются дождь, гроза, днем местами град, ночью и утром туман. Ветер с порывами 15–20 м/с.

Туркестанская область — в горных и предгорных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь и шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Шымкент — прогнозируются кратковременный дождь, гроза, шквал и ветер с порывами 15–20 м/с.

Область Улытау — на севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал, ночью и утром местами туман. Ветер с порывами 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.