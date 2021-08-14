Ливневую канализацию построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске приводят в порядок ливневую канализацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема с неработающими ливневками длится не один год. Весной некоторые улицы города превращаются в Венецию местного масштаба. Особенно страдают жители улиц, подверженных подтоплению.

Как сообщили в пресс-службе акимата Петропавловска, по поручению акима города Булата Жумабекова ливневые канализации построят как раз на самых подтопляемых участках.

«В конце года завершатся работы по строительству 8 ливневых канализаций. В частности, на Привокзальной площади протяженность 780 метров, по улице Халтурина протяженностью 3,14 км. Отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил договоры с подрядными организациями на строительство ливневых канализаций по шести улицам: улица Сутюшева, в границах улиц Пушкина-Павлова; на участке улицы Исмаилова – от Жамбыла до Назарбаева; по улице Жумабаева, в пределах улиц Сутюшева-Партизанской; по улице Букетова, на участке от улицы Жамбыла до улицы Назарбаева; по улице Волочаевского, в пределах улиц Кошукова-Радищева; по улице Семашко», - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году, по данным горакимата, устройство ливневых канализаций завершили на трех улицах: Потанина, Панфилова и участок Караванной – в поселке Солнечный.

Аким Петропавловска в прошлом году на отчетной встрече с населением пообещал, что в течение пяти лет ливневки в городе приведут в порядок.