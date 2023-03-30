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Ливневки построят в Петропавловске

Олеся Жуковень
30 Марта 2023, 14:36
Ливневки построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – После подтоплений в частном секторе в Петропавловске решили продолжить строительство системы ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Руслан Анбаев на встрече с населением сообщил, что на 2023-2024 годы запланировали строительство каналов протяженностью 2,5 км в микрорайоне «Солнечный-2». Коммунальное предприятие «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» разрабатывает проекты по пяти улицам протяженностью 13 км: улица Шухова - от улицы Назарбаева до проезда Гашека, улица Ломоносова - от переулка Матвеева до улицы Караванной, улица Калинина, Мусрепова и Гастелло - от Батыр Баяна до Громовой.

«После прохождения экспертизы направят бюджетную заявку на выделение средств. Ситуация с талыми водами еще раз доказывает необходимость дополнительного строительства системы ливневой канализации при их соответствующем использовании. Кроме того, необходимо ремонтировать имеющиеся ливневки», - сказал Руслан Анбаев.

В прошлом году в Петропавловске завершили строительство ливневки по улице Букетова. Работы продлились более года. Тогда в городском акимате заявляли, что строительство затянулось из-за неучтенных инженерных сетей.


Северо-Казахстанская область   ЖКХ   Акимат   Строительство   Петропавловск  
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