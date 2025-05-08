Ливень в Атырауской области: в селе Мукур прошёл селевой поток

Мукур - одно из крупнейших сёл Кызылкогинского района. По словам акима села Азамата Жаксиева, в административном округе зарегистрированы 4860 человек, из них 3649 проживают непосредственно в Мукуре.

Вблизи населённого пункта проходит автомобильная дорога, соединяющая Актобе, Атырау и границу Российской Федерации. Через село также проложена железная дорога.

- После полудня в селе начал накрапывать дождь, который вскоре перерос в сильный ливень, - рассказал аким Азамат Жаксиев.

По его словам, в результате непогоды никто не пострадал. Жилые дома и социальные объекты не пострадали, хотя в некоторые дворы зашла вода.

Однако по улицам села прошли селевые потоки.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.