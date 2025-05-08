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    09:33, 08 Май 2025 | GMT +5

    Ливень в Атырауской области: в селе Мукур прошёл селевой поток

    В Атырауской области прошел сильный ливень, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Атырау облысында нөсер жауып, Мұқыр ауылында сел жүрді
    Фото: скрин с видео

    Мукур - одно из крупнейших сёл Кызылкогинского района. По словам акима села Азамата Жаксиева, в административном округе зарегистрированы 4860 человек, из них 3649 проживают непосредственно в Мукуре.

    Вблизи населённого пункта проходит автомобильная дорога, соединяющая Актобе, Атырау и границу Российской Федерации. Через село также проложена железная дорога.

    - После полудня в селе начал накрапывать дождь, который вскоре перерос в сильный ливень, - рассказал аким Азамат Жаксиев.

    По его словам, в результате непогоды никто не пострадал. Жилые дома и социальные объекты не пострадали, хотя в некоторые дворы зашла вода.

    Однако по улицам села прошли селевые потоки.

    Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Атырауская область Погода Дожди Регионы Видео
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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