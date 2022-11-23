Ливень в Алматы: акимат прокомментировал ситуацию в городе

23 Ноября 2022, 10:28

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 22 на 23 ноября в городе прошел сильный ливень, в горах выпал снег, на Шымбулаке высота снежного покрова достигла 20 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, всего по городу задействовано 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары и 104 человека дорожных рабочих.

«По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Были переливы арычной сети на проблемных участках, в особенности в районах ниже улицы Раимбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 23 ноября сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.