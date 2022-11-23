Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Ливень в Алматы: акимат прокомментировал ситуацию в городе

23 Ноября 2022, 10:28
Ливень в Алматы: акимат прокомментировал ситуацию в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 22 на 23 ноября в городе прошел сильный ливень, в горах выпал снег, на Шымбулаке высота снежного покрова достигла 20 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, всего по городу задействовано 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары и 104 человека дорожных рабочих.

«По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Были переливы арычной сети на проблемных участках, в особенности в районах ниже улицы Раимбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.


Ранее сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 23 ноября сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – снег.


Новости по теме
Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
12 казахстанцев выступят на этапах Кубка мира по шорт-треку в Алматы
Читайте также
Двигатели кораблей могут выйти из строя из-за глобального потепления
Вода вместо бензина в АЗС - видео из Сети объяснили в акимате Алматы
С чем задерживают браконьеров жамбылские полицейские
Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком
Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
Назначена заместитель акима Актюбинской области
12 казахстанцев выступят на этапах Кубка мира по шорт-треку в Алматы
Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
4 Назначена заместитель акима Актюбинской области
5 Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 26 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору