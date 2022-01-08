Ливень прошел ночью в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью прошел дождь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне днем столбик термометра поднялся до нуля градусов, усилился ветер. Временами начиналась метель. Ночью снег сменился дождем, который ближе к утру стал почти зимним ливнем.

Сейчас на термометре в Петропавловске – плюс один градус. Дождь прекратился, остается сильным ветер. На дорогах умеренно скользко, «каша» из снега и воды.

Однако, по информации синоптиков, завтра, 9 января, в регионе уже похолодает до минус двух градусов. Ожидается снег с дождем. В понедельник, 10 января, станет еще холоднее – столбик термометра опустится до 15 мороза.

Ранее в североказахстанском филиале РГП «Казгидромет» сообщали, что январская погода в этом году будет непривычной. Наряду с характерными для северной зимы 30-ти градусными морозами будут наблюдаться оттепели до плюс 3 градусов.