LIVE: Прямая трансляция визита президента Финляндии в Казахстан

Официальный визит Президента Финляндии Александра Стубба продлится два дня — 28–29 октября.

В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

О том, на каком этапе находятся взаимоотношения между нашими странами и что ожидать от переговоров — в материале аналитического обозревателя Kazinform.