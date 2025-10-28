РУ
    11:02, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    LIVE: Прямая трансляция визита президента Финляндии в Казахстан

    В Акорде проходит торжественная встреча Президента Финляндии Александра Стубба, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform. 

    LIVE: Прямая трансляция визита президента Финляндии в Казахстан
    Фото: Kazinform

    Официальный визит Президента Финляндии Александра Стубба продлится два дня — 28–29 октября.

    В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы глобальной и региональной повестки. 

    О том, на каком этапе находятся взаимоотношения между нашими странами и что ожидать от переговоров — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

     

