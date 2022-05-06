6 Мая 2022 22:44

Ливанские эмигранты начали голосование на парламентских выборах

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – В пятницу началось голосование на выборах в законодательный орган Ливана для граждан, проживающих вне страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Около 31 тыс. ливанских граждан, проживающих в десяти странах Ближнего Востока, проголосуют на первом этапе выборов, который уже начался в пятницу. Голосование проходит на 13 избирательных участках, организованных при дипломатических представительствах Ливана в регионе.

В воскресенье, 8 мая, около 195 тысяч ливанцев проголосуют в других странах мира, включая США, Канаду, Австралию, Россию, государства-члены Европейского союза, а также несколько африканских стран.

Внутри страны парламентские выборы пройдут 15 мая.

Находящаяся за рубежом ливанская диаспора была впервые допущена к участию в голосовании, поскольку ранее им было запрещено голосовать в условиях зарубежья.

В четверг премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал избирателей, зарегистрированных за границей, «не успокаиваться и голосовать массово», передает France24.

После завершения голосования официальные лица отправят урны для голосования через частные компании в центральный банк Ливана. Бюллетени будут подсчитаны после основных выборов, намеченных на 15 мая.

Выборы в ливанский парламент, состоящий из 128 членов, проходят впервые с тех пор, как в октябре 2019 года в стране начался экономический спад, а также впервые после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, приведшего к гибели более 200 человек, тысячам раненных и значительному ущербу столице страны.

Парламентские выборы в Ливане проводятся раз в четыре года, места в котором поделены поровну между христианами и мусульманами. В свою очередь, эти половины состоят из различных подконфессии: сунниты, шииты, друзы, алавиты и марониты, православные, католики и другие.

В октябре новый состав парламента изберет президента после истечения срока полномочий Мишеля Ауна, нынешнего главы государства.

Согласно системе разделения власти в Ливане, должность президента занимает католик-маронит, премьер-министра – мусульманин-суннит, а спикера парламента – мусульманин-шиит. Места в правительстве также поровну поделены между мусульманами и христианами.

Явка ливанских эмигрантов, голосующих в арабских странах, достигла 26,72% в 13:30 в пятницу, сообщает ливанское информационное агентство NNA.