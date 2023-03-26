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Ливан оказался в двух часовых поясах

Автор:  
Арсен Утешев
26 Марта 2023, 20:17
Ливан оказался в двух часовых поясах Фото: AlJazeera.

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В Ливане решение временно исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати отложить переход на летнее время до 20 апреля вызвало межконфессиональный раскол, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Ливан проснулся в двух часовых поясах на фоне обостряющегося спора между политическими и религиозными властями по поводу решения о продлении зимнего времени на еще один месяц.

Это случилось после того, как в минувший четверг исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати принял решение отложить переход на летнее время до 20 апреля вместо перевода часов на час вперед в последние выходные марта.

Между тем, в субботу влиятельная Церковь маронитов заявила, что проигнорирует это решение и переведет часы в субботу вечером.

Лидер ливанской христианской партии «Свободное патриотическое движение» Джебран Басиль призвал бойкотировать распоряжение Наджиба Микати и начать компанию неповиновения властям. Патриарх маронитской церкви Бишара Райи подчеркнул, что это импровизация премьер-министра не была согласована с другими конфессиями. Переход на летнее время был запланирован в ночь с 25 на 26 марта, но был отложен.

Микати, являющийся мусульманином-суннитом, сообщил, что решение принято после консультации со спикером парламента Набихом Берри, являющимся мусульманином-шиитом, и совершено ради удобства для постящихся членов мусульманской общины.

«Отсрочка перехода на летнее время объявлена ради удобства постящихся членов мусульманской общины», – пояснил Наджиб Микати.

Согласно действующей политической системе Ливана, премьер-министром страны является мусульманин-суннит, должность спикера парламента закреплена за мусульманином-шиитом, а президента – за христианином-маронитом.

Но позже в тот же день Микати принял решение остаться на зимнем времени.

Его офис заявил в заявлении в субботу вечером, что решение было «сугубо административной процедурой», которой придали «неприятный сектантский характер».

Маронитская Церковь назвала это решение «удивительным» и заявила, что никаких консультаций с другими субъектами или соображений международных стандартов не проводилось.

Другие христианские организации, партии и школы заявили, что последуют за церковью.

Между тем, мусульманские институты и партии, похоже, намерены использовать зимнее время.

Таким образом, часть страны, преимущественно христиане отказалась выполнить решение правительства и перевела стрелки часов на час вперед в ночь с субботы на воскресенье, перейдя на летнее время. В то же время другая часть населения, в основном состоящая из мусульман, осталась жить по старому времени, как это решило ливанское руководство.

Предприятия и средства массовой информации, в том числе два крупнейших телевизионных канала Ливана LBCI и MTV, объявили, что они также перейдут на летнее время в субботу вечером, поскольку призывы к неповиновению набирают обороты.

В заявлении LBCI сообщается, что телеканал не подчинится решению Микати, потому что это нанесет ущерб ее работе.

Ливанская национальная авиакомпания Middle East Airlines заявила, что ее часы и другие устройства останутся на зимнем времени, в соответствии с решением Микати, но скорректируют время рейсов, чтобы оно соответствовало международному расписанию.

В обществе распространено мнение, что неопределенность и потенциальный хаос были символом десятилетий неудачного управления лидерами, которые привели Ливан к финансовому кризису 2019 года, который, по оценкам Всемирного банка, был «организован» элитами.

Сегодня Ливан испытывает последствия тяжелого финансово-экономического кризиса. В начале марта ливанский фунт упал до исторического минимума по отношению к доллару США на неофициальном рынке страны.


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