Литва выдвинула на выборы в Европарламент этническую цыганку

Литва — единственная страна в Европе, имеющая список кандидатов в Европейский парламент, состоящий только из женщин. Созданный Партией зеленых, он направлен ​​на привлечение внимания к представительству женщин в политике, а также на решение других гендерных проблем, таких как разница в оплате труда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

— Позитивная дискриминация — если так можно сказать — необходима, потому что в Литве есть другие списки кандидатов, где преобладают мужчины, и на первых местах в списках тоже мужчины, поэтому наша задача — создать баланс и предложить только женский список и ожидать, что хотя бы одна или несколько из них будут избраны, — говорит Ева Будрайте, председатель Партии зеленых Литвы и кандидат в Европарламент.

В списке также есть представительница цыганской общины. Она надеется стать депутатом Европарламента, чтобы бороться за права молодых цыганок, которых принуждают к браку.

— Нужно помогать девушкам не выходить замуж, когда они еще совсем юные. Сегодня они не могут обратиться к адвокату за помощью и сказать: «Я не хочу замуж! Я хочу пойти в школу, я хочу получить образование». И я думаю, что Европа должна помочь нам, и именно поэтому я здесь, — говорит Расма Паземекайте из Партии зеленых.

В списке есть также адвокат, которая уже много лет помогает мигрантам на границе с Беларусью и предостерегает от опасностей нового Пакта о миграции.

- В новом миграционном пакте много рисков, которые могут привести к пыткам и насилию на границе, задержанию детей и женщин и, по сути, просто к отказу в предоставлении убежища, поэтому я считаю, что нам нужны люди в Европейском парламенте, которые будут защищать права всех, включая людей, находящихся в пути, — говорит Эмилия Свобайте из Партии зеленых.

Эксперты, похоже, оценили харизму женщин региона.