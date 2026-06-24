Лицензирование детских лагерей полностью перевели в онлайн: как подать заявку

На портале elicense.kz запущена новая государственная услуга по лицензированию детских образовательно-оздоровительных центров. Теперь подать заявку и получить разрешительный документ можно полностью в цифровом формате, исключив необходимость личного посещения государственных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Egov.kz.

Нововведение связано с вступившими в силу с 2026 года поправками, которые сделали лицензирование деятельности детских лагерей и аналогичных учреждений обязательным требованием.

Как получить лицензию онлайн

Процесс подачи заявления максимально упрощен. Чтобы воспользоваться услугой, заявителю необходимо выполнить несколько шагов на портале elicense.kz:

Авторизоваться на сайте и перейти в раздел «Образование». Выбрать соответствующую услугу по лицензированию детских центров. Заполнить электронную форму, указав все необходимые данные о юридическом лице и объекте. Произвести оплату государственной пошлины. Подписать заявление с помощью одного из доступных методов (ЭЦП, SMS-пароль или биометрия).

После подачи заявления уполномоченный орган рассматривает заявку в срок до 30 рабочих дней. В случае положительного решения лицензия выдается сроком на пять лет, и ее цифровая версия отображается в личном кабинете пользователя.

Кто может подать заявку

Услуга ориентирована на широкий круг организаций детского отдыха. Подать заявку могут как государственные, так и частные образовательно-оздоровительные центры. Режим работы учреждения значения не имеет: лицензированию подлежат как круглогодичные центры, так и организации сезонного действия.

Требования к безопасности и программам

Переход к обязательному лицензированию направлен на повышение качества и безопасности детского отдыха. В лицензионные требования, проверяемые государством, входят:

обеспечение комплексной безопасности пребывания детей;

организация квалифицированного медицинского обслуживания;

строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм;

наличие утвержденных образовательно-оздоровительных программ.

Запуск цифровой услуги призван сократить бюрократическую нагрузку на предпринимателей и государственные учреждения, сделав процесс получения разрешительной документации прозрачным и удобным.

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