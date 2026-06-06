Как выбрать летний лагерь и что дать ребенку с собой — эксперт по детскому туризму

Летние каникулы — время поиска не только интересного, но и безопасного отдыха для ребенка. О том, как сегодня развивается сфера детского отдыха, в эфире программы «Вконтексте» на радио Jibek Joly рассказал генеральный секретарь общественного объединения «Скауты Великой степи», эксперт по детско-юношескому туризму Ильдар Катенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Почему загородных лагерей становится меньше

По словам эксперта, в последние годы рынок детского отдыха заметно изменился. Если раньше загородные лагеря были массовым явлением, то сегодня их количество постепенно сокращается. Как отметил Ильдар Катенов, часть объектов закрылась из-за физического износа, многие лагеря требуют капитальной реконструкции, а некоторые уже невозможно модернизировать под современные требования. При этом строительство новых лагерей практически не ведется.

Организация детского отдыха требует значительных затрат и постоянного соблюдения строгих требований безопасности, что делает этот бизнес сложным и малоокупаемым.

— Охват загородным отдыхом детей сократился. Много развалилось, некоторые настолько устарели, что их уже нет смысла восстанавливать. Этот вид бизнеса довольно тяжелый. Бизнесмены не идут туда, потому что очень много вопросов, связанных с безопасностью, а окупаемость невысокая, — рассказал Ильдар Катенов.

По его словам, часть бывших детских лагерей перепрофилирована под семейный отдых, а государство пока не располагает достаточными ресурсами для масштабного строительства новых объектов.

Коллаж: Kazinform / ИИ

Эксперт обращает внимание и на социальный фактор. Сегодня многие родители сами никогда не отдыхали в лагерях, поэтому не всегда понимают, какую пользу такой опыт может принести ребенку. При этом он подчеркивает, что лагерный отдых традиционно способствует развитию самостоятельности, коммуникабельности и навыков работы в коллективе. При этом главным критерием выбора остается безопасность.

Возвращение лицензирования

Одним из наиболее обсуждаемых изменений в отрасли стало возвращение лицензирования детских лагерей. По словам Ильдара Катенова, большинство добросовестных организаторов поддерживают эту инициативу.

— Мы как раз хотим «выдавить» тех недобросовестных поставщиков, которые организуют лагеря, к примеру, как это было в «саунах». Потом проверки проходят у всех одинаково, и это мешает работать тем, кто соблюдает требования, — пояснил он.

Вместе с тем представители отрасли считают, что система лицензирования нуждается в доработке.

Отдельным вопросом остается регулирование современных форматов детского отдыха. В последние годы в Казахстане появляются лагеря, организованные на базе глэмпингов — комфортных палаточных комплексов, которые позволяют совмещать пребывание на природе с привычными бытовыми условиями.

— Однако действующие нормативы зачастую ориентированы на стационарные здания и не учитывают особенности подобных объектов. Проверяющие органы нередко предъявляют к глэмпингам требования, разработанные для капитальных сооружений, что создает сложности при лицензировании, — заявил Ильдар Катенов.

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Также по словам спикера, подобные лагеря требуют меньших затрат на строительство, быстрее разворачиваются и позволяют организовать комфортный отдых детей в природной среде.

— Это более доступный формат, но при этом комфортный. Здесь есть кровати и необходимые условия, ну и дети находятся ближе к природе, — отметил Ильдар Катенов.

Сколько стоит отправить ребенка в лагерь

Часть детей может получить путевки бесплатно благодаря государственным программам поддержки. Как отметил Ильдар Катенов, дети из малообеспеченных и многодетных семей имеют возможность отдыхать по льготным путевкам через школы и различные социальные программы.

— Самым доступным вариантом остаются пришкольные лагеря. Как правило, ребенок находится там полдня, а основные расходы связаны с организацией питания. Стоимость такой программы составляет в среднем около 30 тысяч тенге, — отмечает эксперт.

Ильдар Катенов добавил, что загородный отдых обходится значительно дороже. В зависимости от условий проживания и насыщенности программы стоимость одного дня пребывания варьируется от 15 до 30 тысяч тенге. Таким образом, шестидневный отдых может стоить от 90 до 180 тысяч тенге.

Фото: акимат Туркестанской области

Все большую популярность приобретают и зарубежные лагеря. По словам Катенова, вопреки распространенному мнению, стоимость самой программы за границей не всегда превышает цены в Казахстане.

— Например, десятидневный скаутский лагерь в Турции может стоить около 150 тысяч тенге без учета авиаперелета. При этом именно транспортные расходы зачастую формируют значительную часть итоговой стоимости поездки, — проинформировал он.

Безопасность важнее цены

Эксперт рекомендует родителям при выборе лагеря ориентироваться не только на стоимость отдыха, но и на репутацию организаторов.

— Родители должны в первую очередь ориентироваться на безопасность и доверять организациям, которые давно работают в этой сфере, — подчеркнул он.

По мнению эксперта, лагерь — это не просто место отдыха, а важный этап социализации ребенка. Первые три дня обычно уходят на адаптацию к новому коллективу и распорядку дня. Однако уже спустя короткое время дети активно вовлекаются в программу, заводят друзей и приобретают новый опыт.

— Если программа хорошо организована, ребенку кажется, что он провел в лагере целый месяц. Наша задача — максимально зарядить его впечатлениями и показать, что помимо гаджетов существует много интересного, — отметил Ильдар Катенов.

Фото: Александр Павский / Kazinfom

Что делать, если ребенок переживает из-за поездки

Одна из распространенных проблем — страх ребенка перед новым коллективом.

— Если есть возможность, лучше отправлять ребенка в лагерь вместе с компанией знакомых ребят. Так адаптация проходит гораздо легче, — считает эксперт.

При этом главным результатом лагерного отдыха остаются не бытовые условия, а эмоции и впечатления, которые ребенок увозит с собой домой.

По словам Ильдара Катенова, родители могут заранее ознакомиться с меню лагеря, эта информация является открытой. При этом большинство семей интересует не столько питание, сколько программа отдыха и занятость ребенка. Эксперт отмечает, что организация питания в лагерях находится под строгим контролем.

Собирая ребенка в лагерь, эксперт рекомендует не передавать с собой скоропортящиеся продукты. Ильдар Катенов заверил, что дети получают полноценное питание на месте, поэтому дополнительная еда, как правило, не требуется.

Особое внимание родителям следует уделить медицинским документам. Если у ребенка есть хронические заболевания, аллергии или он принимает лекарства, эту информацию необходимо обязательно сообщить организаторам лагеря и медицинскому персоналу.