Литературный центр в честь 175-летия Абая открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальной библиотеке РК в Алматы открылся литературный центр в честь 175-летия великого поэта Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии присутствовали потомки выдающегося поэта, известные писатели, общественные деятели, ученые, представители акимата города и другие.









Главной целью открытия Литературного центра Абая стала популяризация духовного наследия основоположника, классика казахской литературы Абая.

Литературный центр представляет собой постоянно действующую в открытом доступе выставку произведений Абая и изданий о нем из фонда Национальной библиотеки РК: материалы о жизни и творчестве, труды поэта и переводы его произведений на разных языках, исследования известных абаеведов, филологов и писателей, электронные и нотные издания, База данных документов из периодических изданий, грампластинки, полные собрания сочинений Абая. Фонд wентра будет постоянно пополняться новыми изданиями и материалами.









«Создание на базе Национальной библиотеки РК, как главного книгохранилища страны, информационного центра, центра культуры и досуга населения, Литературного центра Абая является закономерным и открывает широкие возможности в организации творческих проектов и многочисленных мероприятий в области массового изучения наследия и философии Абая для всех граждан республики. Также в центре будут созданы условия для организации циклов встреч с известными писателями и поэтами, тематических конкурсов и экскурсий, выставок изобразительного искусства, громких чтений на знание произведений Абая», - сказала директор Национальной библиотеки Бакытжамал Оспанова.

Поэт создал более 170 стихотворений и около 60 переводов, «Слова назидания» («Қара сөздер»). Ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы. Среди ранних стихов Абая встречаются лирические, написанные под влиянием восточной классической поэзии, стихи-экспромты, созданные в стиле народной поэзии, в духе творчества акынов-импровизаторов того времени.

Абай был также талантливым и оригинальным композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны и в наши дни, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» стала народной.

Отметим, что на открытии центра прозвучали стихи и песни великого поэта, воспоминания родных и близких Абая и Мухтара Ауэзова, посвящения акынов, также организована книжная выставка.



