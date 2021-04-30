Литературное агентство планирует открыть победитель проекта «100 новых лиц»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Любовь к литературе и художественным произведениям помогло 23-летнему Серикжану Кажытай стать победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серикжан Кажытай работает в акимате Уржарского района Восточно-Казахстанской области. В свободное время от работы он занимается переводом литературных произведений. Встреча с Хорхе Падро, который перевел на испанский язык произведения Абая, вдохновила Серикжана заняться переводом литературных шедевров.

«Моя основная специальность – преподаватель казахского и русского языка. Однако сейчас работаю ведущим специалистом в центре общественного согласия акима Уржарского района. С детства увлекался литературой. После появился интерес к изучению языков. В целом, полноценно заниматься переводом литературных произведений вдохновил первый форум Евразийских писателей, который прошел в 2019 году в Нур-Султане. В то время я работал в городском столичном филиале Союза писателей. На этом форуме познакомился с господином Хорхе Падро – выдающимся испанским поэтом, который перевел произведения великого Абая. Я не очень хорошо владел в то время английским языком, но он все же понял то, что я говорил. В каждом его слове можно было заметить любовь к литературе, уважение к Абаю. Тогда у меня появилась мысль. Чтобы произведения наших талантливых писателей были узнаваемы всему миру, мы сами должны взяться за перевод, потому что мы лучше понимаем суть, посыл казахских произведений», - рассказал переводчик.

Для осуществления своей мечты он начал изучать иностранные языки, совершенствовать знание английского языка.

«До сегодняшних дней перевел 7 книг. Издательство «Фолиант» опубликовало мой перевод книги Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Другие мои переводы доступны на интернет ресурсах. Сейчас хорошо читается произведение «Муми-тролль» Туве Янссона. Также я перевел сказки разных народов. В будущем планирую все свои переводы охватить в одной книге», - поделился он.

Он считает, что будет замечательно, если перевести все произведения казахских классиков на многие языки мира.

«Произведения казахских классиков достойны быть в мировых библиотеках. Нужно постараться перевести на языки ООН произведения лучших казахских авторов. Например, мне кажется, что перевод произведения «Жусан исі» Сайына Муратбекова не полностью передает казахский менталитет, месседж автора. Казахских авторов должны переводить те, кто владеет казахским языком. Есть казахи, хорошо владеющие английским, испанским, французскими языками. С целью объединить их мы с моим другом Бекзатом Рысбекулы основали литературное агентство. Пока что документы не до конца оформлены. Сейчас изучаем, как мировые авторы использовали менеджмент и маркетинг в своей работе. В целом изучаем, как правильно найти подход к переводу произведений великих классиков. В мае мы завершим наши исследования. После планируем оформить все документы, а затем приступим к поиску инвестора», - сказал победитель проекта.