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Литературно-мемориальный музей имени Мухтара Ауэзова реконструируют в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
5 Октября 2021, 23:19
Литературно-мемориальный музей имени Мухтара Ауэзова реконструируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Музей имени Мухтара Ауэзова в Алматы реконструируют спустя 25 лет. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Кенжехан Матыжанов.

По словам Кенжехана Матыжанова, в 2022 году исполняется 125 лет со дня рождения великого казахского писателя, общественного деятеля Мухтара Омархановича Ауэзова. Подготовка к юбилею уже началась.

«В этом году мы проводим реконструкцию музея писателя, согласно сметному проекту из республиканского бюджета выделено 110 млн тенге. Ремонтные работы проводит РГП «Казреставрация». Музей восстанавливается через 25 лет. Мы очень рады, что в следующем году 125-летний юбилей мы отпразднуем в стенах обновленного музея», - сказал директор института Кенжехан Матыжанов.

Литературно-мемориальный музей Ауэзова был открыт 28 ноября 1963 года. В том же доме писатель жил последние 10 лет своей жизни.

Музей проводит научно-исследовательскую работу по обобщению и пропаганде наследия великого писателя, всестороннему познанию творческого жизненного пути и общественной деятельности, поисков в области литературы.

Экспонаты музея размещены в 11 залах.

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Фото: izi.travel
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