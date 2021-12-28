Листовое стекло начнут производить в Казахстане с апреля 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году были запущены два крупных проекта по производству строительных материалов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый проект. В рамках расширения «Зерде-Керамик» в Актюбинской области запущен завод с проектной мощностью 5 млн кв. м, что увеличило мощность производства керамической плитки в стране в три раза», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

«Второй проект. Восьмого декабря текущего года произведен розжиг печи для литья листового стекла на ТОО «Orda Glass». Согласно техническим особенностям, первый выпуск продукции на рынок планируется в апреле следующего года», - добавил министр.

По его словам, в 2022 году ожидается запуск новых производств, среди которых стоит отметить:

- завод по производству крупногабаритной керамической плитки ТОО «Orient Ceramic» мощностью 3 млн. кв. м (объем инвестиций – 7 млрд тенге, 250 рабочих мест);

- завод по производству закрытых вакуумных выключателей и микропроцессорных систем ТОО «Bolashak Electric» мощностью 10 тыс. единиц продукции (объем инвестиций – 3 млрд тенге, 100 рабочих мест);

- завод по производству радиаторов ТОО «Valtherm», 7,2 млн штук в год (объем инвестиций – 3,6 млрд тенге, 100 рабочих мест);

- крупнейший кирпичный завод страны ТОО «SG Brick» с мощностью 100 млн штук в год (объем инвестиций – 11,2 млрд тенге, 50 рабочих мест).