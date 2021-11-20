«Лист ожидания» внедрен в правила инвестсубсидирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Устранен еще один барьер, ограничивающий конкуренцию в АПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Антиконкурентный барьер, действовавший в информационной системе субсидирования (Qoldau), был выявлен на заседании Совета по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК. При отсутствии финансирования в местном бюджете информационная система не давала возможности подать заявку на получение субсидий, а когда средства появлялись, платформа начинала принимать заявки до тех пор, пока не закончатся средства.

В целях устранения данного барьера была создана межведомственная группа АЗРК с Министерством сельского хозяйства, результатом работы которой стало внесение изменений 16 ноября 2021 года в приказ МСХ «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» в части внедрения «листа ожидания».

Теперь предприниматели будут включены в резерв (лист ожидания) по своим направлениям, и с учетом этих заявок выплата субсидий будет осуществляться по очередности, согласно дате и времени поступления заявок, при выделении дополнительных бюджетных средств в следующем финансовом году.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.