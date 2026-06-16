Лишившийся обеих ног после ЧП на аттракционе кызылординец находится в реанимации

По данным областной многопрофильной больницы, пациент лишился обеих ног.

— Была проведена операция. Выполнена ампутация на уровне одной трети бедра слева и в области голеностопной части левой ноги. Получивший тяжелую травму пациент в настоящее время находится в отделении реанимации и получает интенсивное лечение, — сообщил главный врач больницы Жасулан Баймаханов.