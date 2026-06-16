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    Лишившийся обеих ног после ЧП на аттракционе кызылординец находится в реанимации

    Стало известно о состоянии 18-летнего юноши, которому на аттракционе в одном из парков Кызылорды зажало ногу, передает корреспондент Kazinform.

    реанимация, больница
    Фото: freepik.com

    По данным областной многопрофильной больницы, пациент лишился обеих ног.

    — Была проведена операция. Выполнена ампутация на уровне одной трети бедра слева и в области голеностопной части левой ноги. Получивший тяжелую травму пациент в настоящее время находится в отделении реанимации и получает интенсивное лечение, — сообщил главный врач больницы Жасулан Баймаханов.

    Врачи отмечают, что состояние пациента оценивается как крайне тяжелое.

    Ранее в департаменте полиции области сообщили, что по факту нарушения правил охраны труда на территории места отдыха возбуждено уголовное дело. 

    Здравоохранение Кызылорда Кызылординская область Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор