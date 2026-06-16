ЧП в парке Кызылорды: парень получил тяжелую травму на аттракционе

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в одном из парков Кызылорды нога молодого человека оказалась зажатой в аттракционе, передает корреспондент Kazinform.

По информации пользователей соцсетей, в результате происшествия парень получил серьезную травму ноги. Также сообщалось, что ему срочно требуется донорская кровь.

В связи с инцидентом разъяснение предоставили в департаменте полиции Кызылординской области.

— Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства, — сообщили в ведомстве.

Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.

Ранее жительница города Кызылорды заявила, что сотрудница одного из центров развития избивала ее дочь с диагнозом аутизм.