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    ЧП в парке Кызылорды: парень получил тяжелую травму на аттракционе

    В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в одном из парков Кызылорды нога молодого человека оказалась зажатой в аттракционе, передает корреспондент Kazinform.

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    Фото: pexels

    По информации пользователей соцсетей, в результате происшествия парень получил серьезную травму ноги. Также сообщалось, что ему срочно требуется донорская кровь.

    В связи с инцидентом разъяснение предоставили в департаменте полиции Кызылординской области.

    — Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства, — сообщили в ведомстве.

    Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.

    Ранее жительница города Кызылорды заявила, что сотрудница одного из центров развития избивала ее дочь с диагнозом аутизм. 

    Кызылорда Полиция Кызылординская область Происшествия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор