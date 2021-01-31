Лишить лицензий и доступа к госзакупкам - Бердибек Сапарбаев о недобросовестных стройкомпаниях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Претензии к недобросовестным строительным компаниям были высказаны на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с руководителями строительных организаций и с участием курирующих отрасль заместителей акима, а также руководителей профильных управлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи прозвучал главный посыл - за халатное отношение к обязательствам недобросовестных подрядчиков надо наказывать лишением лицензии и закрыть им доступ к государственным закупкам, рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области.

Глава региона отметил, что сфера строительства в минувшем году выступила локомотивом развития экономики, в отрасль привлечено 55,4 миллиарда тенге. Однако много вопросов накопилось к компаниям-подрядчикам. Как не допустить прошлых ошибок и повысить качество строительства? Ответы на эти вопросы искали участники встречи.

«В начале прошлого года вы жаловались на то, что победителями конкурсов зачастую становятся представители из других областей. Теперь ситуация изменилась: более 90% объема работ осуществляли жамбылские компании. Однако некоторые из вас не выполнили своих обещаний, сорвали графики сдачи объектов, есть претензии к качеству строительства», - задал тон совещанию Бердибек Сапарбаев.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления строительства Жайыкбая Шалдарова, из-за нерасторопности некоторых подрядчиков и риска неосвоения средств 4,5 миллиарда тенге было перенаправлено на другие объекты. По трем объектам Тараза возвращено в республиканский бюджет 505,2 миллиона тенге, 12 подрядчиков не выполнили взятых обязательств. По вине строителей не решается вопрос подведения электрических сетей и строительства дорог в 15-м микрорайоне. Затем докладчик осветил ситуацию с сорванными графиками работ по каждому району.

Также Жайыкбай Шалдаров поднял проблему привлечения субподрядчиков, на которых ложится основная масса работы. Если говорить в целом, то на строительство 235 объектов в прошлом году привлечено 93 подрядчика, восемь из которых в свою очередь привлекли 14 субподрядных организаций. Всё это приводит к снижению ответственности, а это влияет на конечный результат.

«Необходимо при приеме заявок на конкурсы госзакупок проверять наличие соответствующей материально-технической базы, квалифицированных кадров и ресурсов. Со стороны управления контроль слабый. Почему 27 объектов оказались переходящими на этот год?» - спросил Бердибек Сапарбаев.

Жайыкбай Шалдаров сослался на плохое планирование со стороны заказчиков, то есть акиматов.

Глава региона стал разбираться по каждому случаю недобросовестного выполнения обязательств. К примеру, представитель компании «Барат и Ко» заявил, что по документам субподрядчика объект завершен, однако за качеством строительства никто не следил. А руководители ТОО «ТаразКурылысИнвест» и ТОО «Сункар-2002» заверили, что строительство школ завершат в апреле этого года. ТОО «Архат-Оркендеу» не завершило 16 объектов, эта небольшая компания выиграла 89 лотов. Затянулось возведение школ в кордайских селах Кунбатыс и Калгутты - на подрядчиков «Шугыла-2002» и «ТебердаСтройСервис» поданы иски в суд.

«В отношении горе-строителей нужно применять все предусмотренные законом меры. С подобным отношением к делу они не должны работать ни в одной области республики», - акцентировал аким области внимание на проблеме.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев доложил об итогах строительства объектов водо- и газообеспечения, допущенных нарушениях и принятых мерах. В качестве одной из проблем он назвал затянувшуюся передачу 113 объектов на баланс АО «КазТрансГаз Аймак».

«Необходимо ускорить газификацию социальных объектов. Как такое возможно - в селе есть газ, однако его нет в школе и медпункте?! Мы будем поэтапно осуществлять перевод государственного транспорта на газ, который экологичнее и значительно дешевле бензина», - подчеркнул глава региона.

Кудайберген Корганбаев также указал на проблему концентрации объектов в одних руках. К примеру, в рамках кампании по благоустройству дворов областного центра подрядчики «ЕРК Астана», «НурИнвестХолдинг» и «АсылИнвест Professional» выиграли от 23 до 37 лотов каждый. Однако не справились со взятыми объемами, допустили нарушение графиков.

Представитель управления архитектуры и градостроительства отметил, что проведена 131 проверка, наложено штрафов на сумму 21,8 миллиона тенге. Составлено 85 административных дел, в том числе 35 в отношении заказчиков, 36 - генеральных подрядчиков, 12 - технадзора и два - авторского надзора.

Заместитель акима области Улан Жазылбек призвал обратить внимание на разницу цен при строительстве похожих школ, ликвидировать долгострои и сооружения, выходящие за «красную линию».

«Главная цель совещания - проанализировать допущенные ошибки и не совершать их впредь. Качество построенных объектов и проложенных дорог должно быть хорошим. Ответственность - это не пустой звук. За плохую работу надо отвечать. Сегодня выделяются немалые средства, и люди должны получить в пользование добротные школы, больницы, детсады. Уровень казахстанского содержания необходимо довести до 90%, ускорить оформление предприятиями сертификата СТ-КZ. Необходимо внести предложения по выпуску в Жамбылской области своих строительных материалов. Будем поддерживать местных подрядчиков, но только тех, кто доказал свои профессионализм и ответственность. Готовьтесь к новому строительному сезону, теплая погода не за горами», — резюмировал Бердибек Сапарбаев.