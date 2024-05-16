Казахстанский боксер-профессионал Али Балоев лишился пояса WBO Global в первом тяжелом весе. Он должен был провести обязательную защиту пояса на турнире в Алматы, но бой не состоялся, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спортсмен на своей странице в Instagram сообщил, что бой отменился по причине отказа в проведении мероприятия со стороны управления спорта Алматы.

— Я в 2023 году в Китае завоевал титул чемпиона по версии WBO Global и был на 12-м месте в рейтинге WBO. Но на сегодняшний день меня лишили пояса из-за невыполнения сроков обязательной защиты… Причина отмены моего боя в том, что управление спорта Алматы в лице Ердена Хайруллина не дает своего согласия на организацию мероприятия. С февраля по сегодняшний день словесно, без официального отказа, мы получаем от них ответ «нет», — написал боксер.

Он отметил, что официального отказа не было, так как организаторы в лице промоушна Hardcore Boxing имеют лицензию на осуществление массовых спортивных мероприятий на территории РК.

— В итоге я лишился пояса, который заслужил кровью и потом. С января готовился к защите пояса за собственные средства. Вложил много усилий и средств в свою подготовку. Должен был провести обязательную защиту пояса на турнире Hardcore Boxing в родном Казахстане, в Алматы. В случае победы я бы стал претендентом номер один на главный пояс! У меня вопрос к управлению спорта Алматы и Министерству спорта РК: разве это все является причиной тому, чтобы я лишался возможности провести обязательную защиту мирового титула у себя на Родине?! Вот таким способом решается судьба профессионального спортсмена, — добавил Али Балоев.

В управлении спорта Алматы, рассмотрев обращение казахстанского боксера Али Балоева, сообщили, что организаторам промоушена Hardcore Boxing было отказано в проведении турниров по шоу-программам.

— Мероприятия данного формата имеет медийный характер, что не соответствует регламенту проведения спортивных мероприятия. 15 мая состоялась встреча с организаторами и представителями управления спорта Алматы. После корректировок и соответствия регламенту проведения спортивных соревновании было получено разрешение на проведение профессионального вечера бокса 14 июня на Алматы Арене, где на кону вакантный титул, — прокомментировали в пресс-службе управления спорта города.

В сентябре прошлого года Али Балоев на вечере бокса в китайском Ухане выиграл 43-летнего француза Сирила Макиади и завоевал вакантный пояс WBO Global в тяжелом весе (до 90,7 кг). Противостояние продлилось все десять раундов и закончилось победой казахстанца единогласным решением судей. Тогда 30-летний Али Балоев одержал 13-ю победу в профессиональной карьере.