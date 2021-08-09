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Лишенный прав пьяный водитель совершил ДТП в Туркестанской области

9 Августа 2021 13:57
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Лишенный прав пьяный водитель совершил ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель совершил ДТП в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Ордабасинского РОП поступило сообщение о том, что около 8:30 часов утра на одной из трасс произошло дорожно-транспортное происшествие. На место ДТП прибыли полицейские, которые сразу же приступили к выяснению обстоятельств. Установлено, что местный житель, управляя в нетрезвом состоянии автомашиной Mercedes-Benz 80, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz 190. В итоге автомобилю был нанесен материальный ущерб.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 608 КОАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения«.
Также полицейские установили, что автовладельца ранее лишили права управления автотранспортным средством сроком на пять лет.
По факту проводится досудебное расследование по ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#Туркестанская область   #ДТП   #МВД РК  
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