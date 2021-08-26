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Лишенный прав пьяный водитель оскорбил полицейского в Жетысае

26 Августа 2021 19:09
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Лишенный прав пьяный водитель оскорбил полицейского в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого водителя без документов, оскорбившего стража порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Во время несения дежурства участковый инспектор полиции МПС Жетысайского РОП Канат Толеуов по улице М.Ауезова остановил автомашину Audi 100, которая подозрительно двигалась. При проверке документов выяснилось, что автовладелец год назад решением суда лишился права управления транспортным средством на срок до 2027 года. Однако это не помешало нарушителю ПДД повторно сесть за руль без водительских прав.

Кроме того, полицейский заподозрил водителя в управлении в алкогольном состоянии и решил доставить его на медицинское освидетельствование. В это время мужчина оказал активное неповиновение, стал выражаться нецензурными словами в адрес сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей и оскорблять представителя власти.

По факту оскорбления полицейского, управления автотранспортом в нетрезвом состоянии и без соответствующих документов в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 346 часть 1 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица» и 378 часть 2 «Оскорбление представителя власти».

Медицинское освидетельствование подтвердило у нарушителя среднюю степень алкогольного опьянения. Подозреваемый находится под стражей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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