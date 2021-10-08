Лишение свободы заменят на штраф: суд огласил решение по экс-акиму Аягоза

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Бывшему акиму города Аягоз, осужденному за получение взятки, неотбытую часть наказания заменят на штраф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда №2 г. Семей.

Судом №2 г. Семей рассмотрен материал по ходатайству гр. А. о замене не отбытой части наказания на штраф.

Что установлено судом

Осужденный А. обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания на штраф, указывая, что он отбыл установленную законом часть срока наказания, -1/3.

За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда, гражданского иска не имеет, был переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем, он не нуждается в полном отбытии наказания.

Приговором суда гр. А. был осужден за получение взятки (ст. 366 ч.2 УК) к 4 годам 6 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Позиция сторон

Осужденный А. просил удовлетворить его ходатайство о замене лишения свободы на штраф. Адвокат осужденного, защитник поддержали ходатайство осужденного. Представитель учреждения также поддержал ходатайство осужденного.

Прокурор просил удовлетворить ходатайство осужденного А.

Мотивы и решение суда в части наказания

Суд, исследовав материалы дела, исследовав личное дело осужденного, выслушав доклад представителя исправительного учреждения, объяснения осужденного, выступление адвоката и защитника, прокурора, суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство осужденного по следующим основаниям. « Осужденный исправился, имеет поощрения, взысканий нет, процессуальные издержки оплачены, а также имеет заболевания, указанные в медицинских документах, положительно характеризуется администрацией учреждения и психологом», - отмечается в решении суда.

На основании вышеизложенного, суд удовлетворил ходатайство осужденного А.

Судебный акт не вступил в законную силу.