Лишь 8 из 80 школ ВКО прошли госаттестацию с первого раза

Подавляющее большинство школ Восточного Казахстана, проходивших государственную аттестацию в прошлом году, не смогли преодолеть ее с первой попытки. Из 80 учебных заведений, включенных процедуру, требованиям соответствовали только восемь, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления образования, повторную государственную аттестацию были вынуждены проходить 72 школы.

— Основными причинами стали несоответствие учебных планов государственным общеобязательным стандартам образования, кадровый дефицит, нарушения в организации образовательного процесса и недостаточная квалификация отдельных педагогов, — сообщили в ведомстве.

Аналогичная ситуация сложилась и в дошкольных организациях. Из 33 детских садов, проходивших государственную аттестацию, с первого раза требованиям соответствовали лишь два. Остальные получили время на устранение нарушений.

После проведенной работы результаты улучшились: повторную аттестацию успешно прошли 66 школ и 20 детских садов. Еще три частных дошкольных учреждения остаются на профилактическом контроле до второго полугодия 2026 года.

Для образовательных организаций разработали индивидуальные планы устранения замечаний, а руководители и педагоги прошли дополнительное обучение по требованиям государственных образовательных стандартов.

Ранее сообщалось, что Правительство РК проведет аудит нацпроекта «Комфортная школа» и пересмотрит финансирование частных школ.