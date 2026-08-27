Лишь 8 из 532 школ не вызвали замечаний у жамбылских санврачей

На 419 объектах требовался ремонт, еще на 214 необходимо было привести в порядок инженерные сети. По итогам мониторинга выдали 520 предписаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

Без замечаний санитарных врачей обошлось лишь 1,5% обследованных учреждений. Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Салтанат Алибаева, мониторинг провели еще в июне.

Специалисты посетили 505 общеобразовательных школ, 14 школ-интернатов и 13 школьных пищеблоков.

На 419 объектах требовалось провести ремонт, на 214 – привести в порядок инженерные сети. Еще в 21 учреждении требовалось восстановить дорожное покрытие, в 13 – ограждение.

По итогам мониторинга выдали 520 предписаний. На четырех объектах применили меры оперативного реагирования из-за реконструкции, несоответствия ранее выданному санитарно-эпидемиологическому заключению и нарушений требований к системе водоотведения.

По данным ведомства, на 26 августа по 514 предписаниям учреждения представили документы и фотографии, подтверждающие устранение замечаний. Внеплановые проверки зарегистрировали в отношении оставшихся шести школ. По словам спикера, они показали, что нарушения в них также устранили.

Ранее в Минздраве сообщили, что по всей стране школам выдали 8,4 тысячи предписаний. На 13 августа исполненными считались 82,8% из них.

В Акмолинской области после аналогичного мониторинга приостановили работу пяти школьных пищеблоков, у которых не оказалось разрешительных документов.