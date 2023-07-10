Лишь 500 га посевов пострадали от саранчи в Костанайской области - Ербол Карашукеев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Посевные площади в Костанайской области составляют 4,6 млн га, из которых лишь 500 га пострадали от нашествия саранчовых вредителей. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, побывавший в Костанайском и Кымыстинском районах, откуда накануне поступило сообщение о нашествии стадных вредителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.



«По итогам обследования территорий двух районов распространение насекомых зафиксировано в общей сложности на 16 тыс. га пастбищных угодий. Фитосанитарные мероприятия начаты в тот же день в вечернее время, поскольку обработки необходимо проводить в вечерние часы и рано утром в соответсвии с техническим регламентом», - отметили в пресс-службе ведомства.

Министр побывал на местах проведения химобработки полей, а также встретился с местными сельхозтоваропроизводителями. По словам Василия Куц главы крестьянского хозяйства «Луговое» в Костанайском районе, защитные мероприятия начались сразу после обнаружения очагов вредителей.

«Мы заметили саранчовых в степи. Сообщили в территориальную инспекцию. Специалисты приехали мгновенно, обследовали, запустили спецтехнику. Примерно 70% стада саранчи удалось купировать. На территории района для подстраховки находится дельтаплан, в случае необходимости его вновь задействуют. При этом до сельхозкультур вредители не дошли, посевные не пострадали», - сообщил Василий Куц.

Ербол Карашукеев в свою очередь отметил, что благодаря оперативной и слаженной работе по борьбе со стадными саранчовыми в регионе удалось избежать повреждения сельскохозяйственных посевов. Министр сообщил, что посевные площади в Костанайской области составляют 4,6 млн га, из которых лишь 500 га пострадали.

«Как только появляется угроза распространения саранчи, мы тут же концентрируем всю спецтехнику. Оперативно реагируем на ситуацию, не допуская негативного сценария», - отметил глава МСХ.

На сегодняшний день на территории Костанайской области обработано 356 тыс. га из 397 тыс. га выявленных под обработку площадей, в том числе против итальянского пруса фитосанитарные мероприятия проведены на 298,4 тыс. га или 77% от плана, против азиатской саранчи на 9,7 тыс. га, что составляет 27,5% от запланированных площадей. Кроме того обработаны 28 тыс. га против итальянского пруса за счёт собственных средств сельзозтоваропроизводителей.

В борьбе с вредителями задействована 31 единица спецтехники, в том числе 9 вентиляционных опрыскивателей, 13 аэрозольных газогенераторов, 6 сверхлегких авиационных судов и 3 легких самолета. Специалисты используют препараты «Вантекс,

«Тиаметрин», «Карат супер 100», «Фипрон» в.д.г., с биологической эффективностью не менее 85%. Запасов химикатов имеется в достаточном количестве.

Вместе с тем, в этом году на территории Костанайской области прогнозируется также распространение нестадных саранчовых вредителей. Для проведения фитосанитарных мероприятий с 2019 года из местных бюджетов средства не выделяются, поэтому химобработка проводится силами самих сельхозтоваропроизводителей. В этом году в регионе площадь обработки составила 35 тыс. га.

В целом, обработка против итальянского пруса по республике проведена на 1,2 млн га, или на 92,3%. Работы полностью завершены в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, сельхозкультуры не пострадали.

Отметим, что распространение стадных саранчовых вредителей имеет цикличный характер и зависит от природно-климатических условий. Учеными установлено, что с началом солнечной активности с периодичностью примерно 10,5 лет начинается массовое размножение саранчи. За последние три периода солнечной активности пик развития итальянского пруса в Костанайской области пришлись на 1988-1989, 1999-2000 и 2012-2015 годы, и ровно через 11 лет в текущем году началось массовое распространение итальянского пруса.