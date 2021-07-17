РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 17 Июль 2021 | GMT +6

    «Липовые» паспорта вакцинации изготавливали в медучреждениях Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Липовые» паспорта вакцинации изготавливали в медучреждениях Алматы. Об этом стражи порядка информировали в ходе специального онлайн совещания медицинских учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Сообщается, что на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов и средств массовой информации, проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление фактов подделок медицинских справок.

    «Напомним, недавно была выявлена туристическая компания, причастная к изготовлению более 140 паспортов вакцинации при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Также на стадии расследования находятся уголовные дела в отношении врачей общей практики городских поликлиник №21, №4, №16 и №13, медики без фактического прививания граждан первым компонентом вносили фиктивные данные о получении дозы или при наличии камеры видеонаблюдения в кабинете вакцинации создавали видимость получения инъекции и заклеивали место укола пластырем. Понятно, что все эти услуги оказывались за денежное вознаграждение», – отметил в своем выступлении первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

    Вместе с тем, спикер напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток. Также в действиях вышеуказанных граждан усматриваются признаки «служебного подлога», т.е. внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

    «Уважаемые медицинские работники, не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких», – резюмировал Алмасбеков.

    Напомним, 10 июля 2021 года в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Главная Алматы Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!