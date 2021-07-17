АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Липовые» паспорта вакцинации изготавливали в медучреждениях Алматы. Об этом стражи порядка информировали в ходе специального онлайн совещания медицинских учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Сообщается, что на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов и средств массовой информации, проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление фактов подделок медицинских справок.

«Напомним, недавно была выявлена туристическая компания, причастная к изготовлению более 140 паспортов вакцинации при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Также на стадии расследования находятся уголовные дела в отношении врачей общей практики городских поликлиник №21, №4, №16 и №13, медики без фактического прививания граждан первым компонентом вносили фиктивные данные о получении дозы или при наличии камеры видеонаблюдения в кабинете вакцинации создавали видимость получения инъекции и заклеивали место укола пластырем. Понятно, что все эти услуги оказывались за денежное вознаграждение», – отметил в своем выступлении первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Вместе с тем, спикер напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток. Также в действиях вышеуказанных граждан усматриваются признаки «служебного подлога», т.е. внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

«Уважаемые медицинские работники, не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких», – резюмировал Алмасбеков.

Напомним, 10 июля 2021 года в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации.