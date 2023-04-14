Линейный парк в центре Астаны расширят до Ботанического сада в 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек назвал сроки начала строительства нового линейного парка на левом берегу Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница столицы попросила акима подтвердить планы по строительству линейного парка между ТЦ «Абу Даби» и Ботаническим садом.

«Он точно будет построен, никакого жилья там не будет. Сейчас готовится проект. В этом году из строительных бараков будут выезжать строители, планируем, что они до конца года полностью съедут. Проект готовится. На следующий год начнем строительство этого линейного парка», - пообещал Женис Касымбек на отчетной встрече с населением района «Есиль».

Ранее аким Астаны проинформировал о ситуации с дольщиками.

«Три года назад в городе было 16 тысяч дольщиков, сейчас две трети дольщиков получили свои квартиры. К сожалению, есть такие объекты, как ЖК «Фемида», где не до конца выданы правоустанавливающие документы. На этот год остается примерно 3,6 тысяч дольщиков, которым мы должны до конца года достроить жилье и отдать ключи», - сказал Женис Касымбек.