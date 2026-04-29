Лимит отстрела волков и шакалов утвердили в Туркестанской области

По словам руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области Бахыта Мусалиева, согласно биологическому обоснованию на период с 1 января по 31 декабря 2026 года, в регионе разрешено отстрелить 243 волка и 2025 шакалов.

— В территориальную инспекцию поступило 2781 заявление от физических лиц на получение госуслуги «Выдача разрешений на изъятие видов животных, подлежащих регулированию численности». По 1446 заявлениям выданы разрешения на регулирование численности волков и шакалов, по 1335 — вынесены мотивированные отказы, — сообщил спикер.

Работы по регулированию численности диких животных проводятся на свободных землях и резервных охотничьих угодьях, находящихся в ведении акиматов, а также на закрепленных охотничьих территориях с согласия их владельцев.

Услуга по получению разрешения на отстрел волков и шакалов полностью автоматизирована и осуществляется через веб-портал www.elicense.kz в электронном формате без участия человека.

Напомним, в сельской местности регулярно фиксируются случаи нападения хищников. В Отрарском районе шакал зашел в населенный пункт и ранил трех человек.